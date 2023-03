椅子に座るときにはついつい足を組んでしまうという人は多いはず。むしろ組まないと落ち着かないこともあるかもしれませんが、足を組んで座っていると健康に悪影響を及ぼす可能性があると専門家が警告しています。Why sitting with crossed legs could be bad for youhttps://theconversation.com/why-sitting-with-crossed-legs-could-be-bad-for-you-201354解剖学を専門とするランカスター大学のアダム・テイラー教授によると、