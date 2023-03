2022年11月15日、ついに人類は80億人の大台に達しました。(国連の推計)ただし人口の分布には大きな偏りがあり、「この円の中に半分が住んでいる」と題した世界地図が話題となっていました。 (Over 50 percent of the population lives in this circle : Reddit)世界は広いのに、この円の中だけで半分、つまり40億も人がいるとは……。海外掲示板のコメントをご紹介します。●その円がもっとクレイジーなのは、円の半分以