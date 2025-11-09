ニューストップ > 恋愛ニュース > 友達の人望だけは厚いダメ女性 恋愛コラム ダメ男・ダメ女 女友達・男友達 女の本音 オトメスゴレン 友達の人望だけは厚いダメ女性 2025年11月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 友達からの人望は厚いのに、恋愛はダメな女性の特徴を紹介しています 性格に裏表がなくサバサバしている女性は、色気がないように見えるそう… その他に、見た目や性格が完璧な女性、母親のように面倒見がいい女性など 記事を読む おすすめ記事 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分 趣里の夫、RYOKIが「BE:FIRST」脱退 芸能活動休止中もグループに在籍も関係者「本人の意志」 2025年11月8日 22時23分 ラッパー・晋平太さんが死去 42歳 親族が公式Xで公表「HIPHOPを愛し、生き抜いた人生でした」 ラップ文化の普及に尽力 2025年11月8日 15時14分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分