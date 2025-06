ALL MOBILE 株式会社ALL MOBILE株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:久保谷)が展開する、招待制モバイル「you me mobile」は、2025年6月に新たなサービスとして固定回線通信のサービス「you me 光」の提供を開始し、招待人数日本記録の更新をした全ての人にAmazonギフト5万円分をプレゼントするキャンペーンを開始した。★新サービス「you me 光」スタート!you me 光イメージ