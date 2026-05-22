蒸発式流体冷却器の世界市場2026年、グローバル市場規模（複合流型、対向流型、直交流型）・分析レポートを発表
2026年5月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「蒸発式流体冷却器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、蒸発式流体冷却器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の蒸発式流体冷却器市場は、2024年時点で114億3000万米ドルの市場規模となっており、2031年には161億1000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.1％と見込まれており、産業用冷却需要の増加や省エネルギー設備への投資拡大が市場成長を支えています。特に石油・ガス、化学、食品加工分野での冷却設備需要が市場拡大の主要因となっています。
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蒸発式流体冷却器は、水の蒸発による熱交換原理を利用して流体を効率的に冷却する設備です。従来型冷却システムと比較して高い冷却効率を持ち、省エネルギー性能に優れていることが特徴です。
産業設備や大型施設において、熱管理や設備保護を目的として幅広く利用されています。また、水資源やエネルギー消費の最適化が求められる中で、効率的な冷却ソリューションとして重要性が高まっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策、環境規制の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。各国で省エネルギー化や環境負荷低減への要求が高まる中、高効率冷却設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に複合流型、対向流型、直交流型に分類されています。複合流型は高効率かつ柔軟な運用性能を持ち、大規模産業施設で広く利用されています。対向流型は冷却性能に優れており、高負荷設備向け需要が高い状況です。一方、直交流型は構造が比較的簡単で保守性に優れているため、幅広い用途で採用されています。
用途別では、石油・ガス、化学、食品・飲料、その他分野に分類されています。特に石油・ガスおよび化学分野が主要市場を形成しており、高温設備や大型生産設備向け冷却需要が市場拡大を支えています。また、食品・飲料分野では衛生管理とエネルギー効率向上を目的とした設備導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が大型産業設備やインフラ投資を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では環境規制強化や省エネルギー政策推進により、高効率冷却設備への需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に工業化やインフラ整備が進んでおり、高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス産業向け需要が強く、南米地域でも産業設備投資拡大によって市場成長が進んでいます。
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競争環境では、冷却設備メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、耐久性向上を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Baltimore Aircoil Company Inc.、Enexio、Hamon & CIE International SA、Spig S.P.A.、SPX Corporation、Bell Cooling Tower、Brentwood Industries、Johnson Controls Inc.、Paharpur Cooling Tower Limited、Star Cooling Towers Pvt. Ltd.などが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「蒸発式流体冷却器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、蒸発式流体冷却器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の蒸発式流体冷却器市場は、2024年時点で114億3000万米ドルの市場規模となっており、2031年には161億1000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.1％と見込まれており、産業用冷却需要の増加や省エネルギー設備への投資拡大が市場成長を支えています。特に石油・ガス、化学、食品加工分野での冷却設備需要が市場拡大の主要因となっています。
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蒸発式流体冷却器は、水の蒸発による熱交換原理を利用して流体を効率的に冷却する設備です。従来型冷却システムと比較して高い冷却効率を持ち、省エネルギー性能に優れていることが特徴です。
産業設備や大型施設において、熱管理や設備保護を目的として幅広く利用されています。また、水資源やエネルギー消費の最適化が求められる中で、効率的な冷却ソリューションとして重要性が高まっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策、環境規制の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。各国で省エネルギー化や環境負荷低減への要求が高まる中、高効率冷却設備への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に複合流型、対向流型、直交流型に分類されています。複合流型は高効率かつ柔軟な運用性能を持ち、大規模産業施設で広く利用されています。対向流型は冷却性能に優れており、高負荷設備向け需要が高い状況です。一方、直交流型は構造が比較的簡単で保守性に優れているため、幅広い用途で採用されています。
用途別では、石油・ガス、化学、食品・飲料、その他分野に分類されています。特に石油・ガスおよび化学分野が主要市場を形成しており、高温設備や大型生産設備向け冷却需要が市場拡大を支えています。また、食品・飲料分野では衛生管理とエネルギー効率向上を目的とした設備導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が大型産業設備やインフラ投資を背景に大きな市場規模を維持しています。欧州市場では環境規制強化や省エネルギー政策推進により、高効率冷却設備への需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に工業化やインフラ整備が進んでおり、高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス産業向け需要が強く、南米地域でも産業設備投資拡大によって市場成長が進んでいます。
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競争環境では、冷却設備メーカー各社が高効率化、省エネルギー化、耐久性向上を進めており、技術競争が激化しています。主要企業としては、Baltimore Aircoil Company Inc.、Enexio、Hamon & CIE International SA、Spig S.P.A.、SPX Corporation、Bell Cooling Tower、Brentwood Industries、Johnson Controls Inc.、Paharpur Cooling Tower Limited、Star Cooling Towers Pvt. Ltd.などが挙げられます。