新エネルギー型農業機械の世界市場2026年、グローバル市場規模（純電動農業機械、ハイブリッド型電動農業機械）・分析レポートを発表
2026年5月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「新エネルギー型農業機械の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、新エネルギー型農業機械のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の新エネルギー型農業機械市場は、2024年時点で2億8100万米ドルの市場規模となっており、2031年には24億4500万米ドルへ急拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は36.6％と極めて高く、農業分野における脱炭素化や電動化需要の高まりが市場成長を大きく後押ししています。環境規制強化や持続可能な農業への移行が進む中、電動農業機械への投資が世界的に拡大しています。
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新エネルギー型農業機械とは、化石燃料ではなく電力を主な動力源として利用する農業機械を指します。これには電動トラクター、電動収穫機、電動噴霧機、電動農業ロボットなどが含まれます。
これらの機械は、排出ガス削減、燃料費低減、保守コスト削減、高効率化、土壌環境改善などの利点を備えています。特に環境負荷軽減や農業の省力化への関心が高まる中で、次世代農業機械として注目されています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の農業支援政策、環境政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。各国政府による脱炭素政策や農業機械補助金制度の導入が、市場成長を支える重要な要因となっています。
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市場は製品タイプ別に純電動農業機械とハイブリッド電動農業機械に分類されています。純電動農業機械は完全電動化による排出ガス削減効果が高く、小規模農場や施設園芸分野を中心に需要が拡大しています。一方、ハイブリッド電動農業機械は長時間運転や高出力作業に対応可能であり、大規模農業向けに需要が増加しています。
用途別では、作物生産、植物保護、畜産業、その他分野に分類されています。特に作物生産分野が最大市場を形成しており、自動化や精密農業需要の高まりが市場拡大を支えています。また、農薬散布や監視業務を効率化する植物保護分野でも導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が先進農業技術導入や環境規制強化を背景に市場拡大を進めています。欧州市場では脱炭素政策や再生可能エネルギー活用推進により、電動農業機械需要が急増しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に農業近代化政策や省力化需要が高まっており、高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも農業効率化や持続可能農業への関心拡大に伴い、市場成長が進んでいます。
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競争環境では、農業機械メーカーや新興電動機械メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、John Deere、Fendt、Rigitrac、Solectrac、Monarch Tractor、Kubota、Sonalika Group、Case IH、宁波?邦、悦达智能?装などが挙げられます。
これら企業は、高性能バッテリー技術、自動運転技術、精密農業システムの開発を進めることで競争力強化を図っています。また、人工知能や通信技術を活用したスマート農業対応も進展しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「新エネルギー型農業機械の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、新エネルギー型農業機械のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の新エネルギー型農業機械市場は、2024年時点で2億8100万米ドルの市場規模となっており、2031年には24億4500万米ドルへ急拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は36.6％と極めて高く、農業分野における脱炭素化や電動化需要の高まりが市場成長を大きく後押ししています。環境規制強化や持続可能な農業への移行が進む中、電動農業機械への投資が世界的に拡大しています。
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新エネルギー型農業機械とは、化石燃料ではなく電力を主な動力源として利用する農業機械を指します。これには電動トラクター、電動収穫機、電動噴霧機、電動農業ロボットなどが含まれます。
これらの機械は、排出ガス削減、燃料費低減、保守コスト削減、高効率化、土壌環境改善などの利点を備えています。特に環境負荷軽減や農業の省力化への関心が高まる中で、次世代農業機械として注目されています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などを定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の農業支援政策、環境政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。各国政府による脱炭素政策や農業機械補助金制度の導入が、市場成長を支える重要な要因となっています。
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市場は製品タイプ別に純電動農業機械とハイブリッド電動農業機械に分類されています。純電動農業機械は完全電動化による排出ガス削減効果が高く、小規模農場や施設園芸分野を中心に需要が拡大しています。一方、ハイブリッド電動農業機械は長時間運転や高出力作業に対応可能であり、大規模農業向けに需要が増加しています。
用途別では、作物生産、植物保護、畜産業、その他分野に分類されています。特に作物生産分野が最大市場を形成しており、自動化や精密農業需要の高まりが市場拡大を支えています。また、農薬散布や監視業務を効率化する植物保護分野でも導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が先進農業技術導入や環境規制強化を背景に市場拡大を進めています。欧州市場では脱炭素政策や再生可能エネルギー活用推進により、電動農業機械需要が急増しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に農業近代化政策や省力化需要が高まっており、高い成長率が期待されています。また、中東・アフリカや南米地域でも農業効率化や持続可能農業への関心拡大に伴い、市場成長が進んでいます。
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競争環境では、農業機械メーカーや新興電動機械メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、John Deere、Fendt、Rigitrac、Solectrac、Monarch Tractor、Kubota、Sonalika Group、Case IH、宁波?邦、悦达智能?装などが挙げられます。
これら企業は、高性能バッテリー技術、自動運転技術、精密農業システムの開発を進めることで競争力強化を図っています。また、人工知能や通信技術を活用したスマート農業対応も進展しています。