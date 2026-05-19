【愛媛・松山】P・SPO、オリジナルプロテイン発売

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」は、オリジナルプロテインの事前予約販売を2026年6月1日より開始します。

商品は「チョコ味」「ベリー味」の2種類を展開し、各25袋・合計50袋限定で販売します。

また、対象4店舗では、期間限定で試飲キャンペーンも実施します。

■ P・SPOオリジナルプロテイン発売の背景

P・SPOでは、トレーニング利用者だけでなく、日常的な健康づくりを意識する方にも継続しやすい栄養補給環境を提供したいという考えから、オリジナルプロテインを開発しました。

毎日続けやすい飲みやすさを重視し、会員の日常利用を想定した商品設計としています。

■ たんぱく質20g配合 BCAA・HMB・乳酸菌も配合

本商品には、1杯あたりたんぱく質20gを配合しています。

さらに、BCAA・HMB300mg、ビタミン11種、乳酸菌、グルタミンを配合。

甘味料には植物由来成分を使用しています。

【商品概要】- チョコ味：25袋限定- ベリー味：25袋限定■ 事前予約限定価格について

通常価格4,800円（税込）のところ、事前予約限定価格として4,300円（税込）で販売します。

■ 予約期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

■ 商品お渡し期間

2026年7月1日（水）～7月31日（金）

■ 1杯100円の試飲キャンペーンを実施

予約期間中、対象店舗では1杯100円（税込）で試飲提供を実施します。

【試飲対象店舗】- P・SPO空港通り店- P・SPO湯渡店- P・SPO中央通り店- ダイノP・SPO土居田店■ 予約方法

店頭または電話にて受付しています。

店頭予約の場合は、スタッフへお声がけください。

【電話予約対象店舗】- P・SPO空港通り店 0120-695-429- P・SPO湯渡店 0800-170-7717- P・SPO中央通り店 0120-633-398- ダイノP・SPO土居田店 070-3166-7123- P・SPO Natural Beauty東温店 080-3200-5095- SPA P・SPO北条店 089-911-7015■ 注意事項

・予約商品のためキャンセル不可

・支払いは商品受け渡し時

・予約店舗での商品受け渡し

数量限定販売のため、予定数に達し次第受付終了となります。

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村