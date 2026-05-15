日経トレンディ「2026年上半期ヒット大賞」にて「ビオレ 呼吸感ベールUV」が「美容部門 大賞」を受賞

花王株式会社

花王の『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）は、『日経トレンディ』2026年6月号「2026年上半期ヒット大賞」にて「美容部門 大賞」を受賞いたしました。本商品は、発売3ケ月で累計出荷数量*1 が200万本を突破し、湿度に応じて膜の厚みが変化する新感覚の日やけ止めとして、多くのお客さまにご好評をいただいています。また、同号の「2026年下半期ブレイク予測」にて『ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔』が「美容部門 優秀賞」を受賞しました。

*1 2026年2月2日～5月15日の国内・海外(タイ・台湾・シンガポール・香港・マレーシア・ベトナム)の当社出荷実績

『日経トレンディ』の「2026年上半期ヒット大賞&下半期ブレイク予測」は、2026年上半期にヒットした商品・サービスから「上半期ヒット」を選定し、その中から、「売れ行き」「新規性」「影響力」という評価項目に則り「大賞」が決定。下半期に注目のサービス、今後で売上げが爆発的に伸びそうなものは「下半期ブレイク予測」に選定される、毎年恒例の企画です。

この度、「2026年上半期ヒット大賞」にて「美容部門 大賞」を受賞した『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）は、紫外線量の増加や気温・湿度変化による肌ストレスが高まる中、肌表面の湿度環境に着目して開発。高い紫外線防御効果に加え、湿度に応じて膜の厚みが変化する独自技術により、蒸し暑い屋外でもベタつかず、乾燥した室内でも快適な使い心地を実現しました。また、出したときは“ふわっ”、塗り広げるときは“じゅわっ”と肌になじむ密着スフレクリームの新感触テクスチャーが話題となり、2026年2月の発売以来、社会課題となっている紫外線ストレスに対する新たな価値提案として、多くのお客さまに支持されています。累計出荷数量*1 も、発売3ケ月で200万本を突破しました。

*1 2026年2月2日～5月15日の国内・海外(タイ・台湾・シンガポール・香港・マレーシア・ベトナム)の当社出荷実績

「2026年下半期ブレイク予測」にて「美容部門 優秀賞」を受賞した『ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔』は、2026年4月に新発売した、“隠れ角栓まで自己崩壊”させ、黒ずみ汚れまでケアできる洗顔料です。

近年、毛穴汚れへの意識が向上しており、毎日の洗顔で対策する方が増加する中、多くの方が悩まれている「毛穴の黒ずみ汚れ」に着目しました。花王独自の角栓崩壊洗浄技術が進化した、日本初*2 となる“隠れ角栓まで自己崩壊”させる、角栓崩壊ブースト洗浄技術を採用。「洗い上がりがツルツルしていて、気になっていた黒ずみ汚れもすっきりした」など大変ご好評いただき、累計出荷数量*3 は50万本を突破しました。



*2 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー(カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄助剤)を配合した洗顔料

(花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ)

*3 2026年3月3日～5月15日の当社出荷実績（一部オンラインショップにて、3月3日より先行発売分を含む）

今後も「ビオレ」は、肌をヒューマン・インターフェイスととらえ、肌を通して社会とのつながりを広げるために、様々な活動やモノづくりに取り組んでいきます。

◇商品特長

ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（通称：呼吸感ベールUV）

【UVカット＆快適KEEPアウタースキン採用】

湿度に応じて膜の厚みが変化

蒸し暑い外で、ベタつかない ドライな室内で、乾燥を防ぐ

- 肌が呼吸するような軽いベールが心地よくフィットする密着スフレクリーム。つけ心地の軽さが向上- SPF50+ PA++++ UV耐水性★★- 日やけによるシミ、そばかすを防ぐ- 肌の透明感がアップ*4 する美肌パウダーIN- 美容液成分（保湿）配合*5- 化粧下地にも使える- 化粧崩れしにくい- 合成着色料無配合- せっけんで落とせる- 心地いいエアリーフローラルの香り- アレルギーテスト済み*6- ニキビになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み*6）

＊6 すべての方にコメド（ニキビのもと）ができない、アレルギーが起こらないというわけではありません。

- スーパーウォータープルーフ

*4 メイクアップ効果

*5 ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

日本初*2 隠れ角栓まで自己崩壊

黒ずみ汚れすっきり！クリアなつるん肌に

- 角栓崩壊ブースト洗浄技術- ミクロパウダー*7 の働きでトロメタミン(洗浄剤)が角栓の奥深くまで浸透。隠れ角栓まで芯から自己崩壊- 保湿成分配合(ソルビトール)- 毛穴が開きやすいお風呂場での使用がおすすめです- 朝使えば、化粧のりが良くなります- 気分すっきりリフレッシュアロマの香り

*2 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー(カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄 助剤)を配合した洗顔料(花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ)

*7 カオリン、コーンスターチ、セルロース(洗浄助剤)配合

使い方：泡立たないタイプの洗顔料です。

顔をぬらし、適量（3cm程度）をくるくるなじませてください。（目安は30秒程度）

その後はよく洗い流します。

なじませた後に、1分程度おくパック洗顔もOK。

■ビオレ 呼吸感ベールUV 公式サイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/airyuv/?cid=bioreuv_prtimes260515(https://www.kao.co.jp/bioreuv/airyuv/)

■ビオレ おうちdeエステ 公式サイト

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/aesthe/?cid=biore_prtimes260515(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/aesthe/)