低位置照明システム分野の需要拡大と参入チャンス：次の成長市場はここだ
低位置照明システム世界総市場規模
低位置照明システムとは、床面や足元、通路の下部など低い位置に光源を設置し、周囲の視認性や安全性を高めるための照明方式です。主に非常時の避難誘導、階段や廊下での転倒防止、暗所での位置確認などに活用されます。高所照明に比べてまぶしさを抑えやすく、必要な範囲を重点的に照らせるため、省エネ性と実用性の両立にも優れています。
図. 低位置照明システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349414/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349414/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル低位置照明システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の818百万米ドルから2032年には1193百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル低位置照明システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、安全性向上への需要
低位置照明システムは、階段や廊下、避難経路などでの転倒防止や非常時の避難誘導に有効であり、建物の安全基準強化や防災意識の高まりにより需要が拡大しています。特に公共施設や商業施設での導入が増加しており、市場成長の重要な要因となっています。
2、省エネルギー・環境配慮
低位置照明システムはLEDや低消費電力光源を採用することが多く、従来の高所照明と比べて電力消費を抑制できます。環境規制や企業のカーボンニュートラル目標に対応した照明ソリューションとして、導入が促進されています。
3、建築デザイン・インテリア需要
低位置照明システムは、視認性向上だけでなく、空間演出やインテリアデザインの一部としても注目されています。建築家やデザイナーによる美観重視の設計に組み込まれることで、市場需要がさらに増加しています。
今後の発展チャンス
1、スマートビルディングへの統合
低位置照明システムは、IoTやビル管理システムと連携することで、照明の自動制御やエネルギー最適化が可能です。スマートビルディングの普及に伴い、こうした統合型システムとしての需要が今後拡大すると期待されます。
2、高齢者・障害者向け市場の拡大
転倒リスクの低減や視認性向上を目的とした低位置照明システムは、高齢者施設や医療・福祉施設での導入余地が大きく、人口高齢化社会における安全・安心の提供手段として成長が見込まれます。
3、エンターテインメント・商業空間への応用
劇場、ホテル、ショッピングモールなどの商業施設において、低位置照明システムは安全性確保だけでなく空間演出の手段としても活用可能です。デザイン性と機能性を両立させた製品開発により、新たな市場機会が広がります。
事業発展を阻む主要課題
1、初期導入コストの高さ
低位置照明システムは設置場所の工事や専用照明器具の導入が必要となる場合が多く、初期投資が比較的高額です。このコスト負担が、特に中小規模施設での普及を抑制する要因となっています。
2、メンテナンス・耐久性の課題
床面や低位置に設置される特性上、清掃や衝撃による破損リスクが高く、定期的な点検や保守が必要です。これに伴う運用コストやメンテナンス負担が、導入を躊躇させる要因となっています。
低位置照明システムとは、床面や足元、通路の下部など低い位置に光源を設置し、周囲の視認性や安全性を高めるための照明方式です。主に非常時の避難誘導、階段や廊下での転倒防止、暗所での位置確認などに活用されます。高所照明に比べてまぶしさを抑えやすく、必要な範囲を重点的に照らせるため、省エネ性と実用性の両立にも優れています。
図. 低位置照明システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349414/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349414/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル低位置照明システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の818百万米ドルから2032年には1193百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル低位置照明システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、安全性向上への需要
低位置照明システムは、階段や廊下、避難経路などでの転倒防止や非常時の避難誘導に有効であり、建物の安全基準強化や防災意識の高まりにより需要が拡大しています。特に公共施設や商業施設での導入が増加しており、市場成長の重要な要因となっています。
2、省エネルギー・環境配慮
低位置照明システムはLEDや低消費電力光源を採用することが多く、従来の高所照明と比べて電力消費を抑制できます。環境規制や企業のカーボンニュートラル目標に対応した照明ソリューションとして、導入が促進されています。
3、建築デザイン・インテリア需要
低位置照明システムは、視認性向上だけでなく、空間演出やインテリアデザインの一部としても注目されています。建築家やデザイナーによる美観重視の設計に組み込まれることで、市場需要がさらに増加しています。
今後の発展チャンス
1、スマートビルディングへの統合
低位置照明システムは、IoTやビル管理システムと連携することで、照明の自動制御やエネルギー最適化が可能です。スマートビルディングの普及に伴い、こうした統合型システムとしての需要が今後拡大すると期待されます。
2、高齢者・障害者向け市場の拡大
転倒リスクの低減や視認性向上を目的とした低位置照明システムは、高齢者施設や医療・福祉施設での導入余地が大きく、人口高齢化社会における安全・安心の提供手段として成長が見込まれます。
3、エンターテインメント・商業空間への応用
劇場、ホテル、ショッピングモールなどの商業施設において、低位置照明システムは安全性確保だけでなく空間演出の手段としても活用可能です。デザイン性と機能性を両立させた製品開発により、新たな市場機会が広がります。
事業発展を阻む主要課題
1、初期導入コストの高さ
低位置照明システムは設置場所の工事や専用照明器具の導入が必要となる場合が多く、初期投資が比較的高額です。このコスト負担が、特に中小規模施設での普及を抑制する要因となっています。
2、メンテナンス・耐久性の課題
床面や低位置に設置される特性上、清掃や衝撃による破損リスクが高く、定期的な点検や保守が必要です。これに伴う運用コストやメンテナンス負担が、導入を躊躇させる要因となっています。