徳永英明 至高のライブ作品『Concert Tour 2025 ALL REQUEST』が本日発売！公式TikTok開設と同時に「夢を信じて」のライブ映像も公開スタート！

日本コロムビア株式会社

徳永英明が、本日5月13日にライブCD&Blu-ray『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』をリリースした。本作は、 2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演を全曲収録。ファンの皆さんからのリクエストを募ってセットリストを構成するという特別なコンセプトで話題を呼んだ2025年の全国ツアーの模様を余すところなく収録している。「レイニー ブルー」や「壊れかけのRadio」といった不朽の名曲はもちろん、カヴァー曲から久々に披露された隠れた名曲まで、彼の40年近いキャリアの集大成ともいえる圧倒的な歌声を、鮮明な映像と音響で体感できる珠玉のライブアルバムとなった。初回盤のBlu-rayには同公演を全曲再編集したコンサートの模様も収録している。

この記念すべき発売日に合わせ、公式YouTubeチャンネルでは、時代を超えて愛され続ける名曲「夢を信じて」のライブ映像をフル公開した。会場の熱気がダイレクトに伝わる圧巻のパフォーマンスは、パッケージ版の魅力をいち早く伝えるとともに、全世代のファンの心に再び火を灯すに違いない。

◆徳永英明「夢を信じて」ライブ映像 https://youtu.be/OBhq82fow7s

さらに新たな試みとして、徳永英明の公式TikTokアカウントが本日より始動した。第一弾として、ライブの躍動感を体感できる「レイニー ブルー」「負けるな」のショート映像を公開予定。往年のファンはもちろん、SNS世代に向けても徳永英明の音楽の魅力を発信していく。ぜひフォローして楽しみにしてほしい。

◆徳永英明公式TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@tokunagahideaki_official

現在、徳永英明は次なるステージとして、さらなる進化を遂げる全国ツアー『Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST』の真っ只中にある。本日リリースされたライブ作品を通してその世界観に触れることは、現在進行形で全国を巡っている彼の生の歌声への期待を、より一層高めることになるだろう。

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

☆リリース情報☆

2026.5.13 Release

『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2025 ALL REQUEST』

【初回盤】2CD+1Blu-ray / 7,000円(税別）/ COZB-2314~6

【通常盤】2CD / 4,000円(税別）/ COCB-54400~1

【配信】ダウンロード/ハイレゾ(96kHz/24bit)/サブスク

<収録内容>（CD完全盤）

DISC 1

1. 翼の勇気 2. 僕のそばに 3. Positions of life 4. レイニー ブルー 5. いかないで

6. 最後の言い訳 7. 駅 8. やさしさで溢れるように 9. 誰より好きなのに 10.永遠の果てに

DISC 2

1. 愛をください 2. あなたのために 3. セレブレイション 4. 負けるな 5. ハナミズキ

6. 桃色吐息 7. 愛の讃歌 8. 夢を信じて 9. 心の中はバラード 10. 壊れかけのRadio

※2025年11月1日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演 収録

＜初回盤特典映像＞（Blu-ray）

1.翼の勇気 2.僕のそばに 3.Positions of life 4.レイニー ブルー 5.いかないで

6.最後の言い訳 7.駅 8.やさしさで溢れるように 9.誰より好きなのに 10.永遠の果てに

11.愛をください 12.あなたのために 13.セレブレイション 14.負けるな 15.ハナミズキ

16.桃色吐息 17.愛の讃歌 18.夢を信じて

-encore-

19.心の中はバラード 20.壊れかけのRadio

日本コロムビア 徳永英明 特設サイト： https://columbia.jp/tokunagahideaki/

【初回盤】【通常盤】

Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST

【TOUR SCHEDULE 前半】

4月11日(土) J:COMホール八王子 開場15:00 開演16:00

4月25日(土) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場15:15 開演16:00

4月26日(日) 栃木県総合文化センター メインホール 開場15:15 開演16:00

5月1日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

5月2日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

5月9日(土) 長良川国際会議場 メインホール 開場15:15 開演16:00

5月10日(日) 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 開場15:15 開演16:00

5月16日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:15 開演16:00

5月17日(日) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15 開演15:00

6月5日(金) けんしん郡山文化センター 大ホール(郡山市民文化センター) 開場15:45 開演16:30

6月7日(日) 新潟県民会館 開場15:15 開演16:00

6月13日(土) 福岡サンパレス 開場15:15 開演16:00

6月14日(日) 福岡サンパレス 開場14:15 開演15:00

6月27日(土) ロームシアター京都 メインホール 開場15:45 開演16:30

6月28日(日) ロームシアター京都 メインホール 開場14:15 開演15:00

7月4日(土) 本多の森 北電ホール 開場15:15 開演16:00

7月11日(土) 仙台サンプラザホール 開場15:15 開演16:00

7月12日(日) 仙台サンプラザホール 開場14:15 開演15:00

7月19日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:45 開演16:30

7月20日 (月・祝) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15 開演15:00

【TOUR SCHEDULE 後半】

9月5日(土) 市川市文化会館 大ホール 開場15:15 開演16:00

9月12日(土) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場15:00 開演16:00

9月22日(火・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15 開演16:00

9月23日(水・祝) 神戸国際会館 こくさいホール 開場14:15 開演15:00

10月2日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

10月3日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

10月11日(日) 四日市市文化会館 第１ホール 開場15:15 開演16:00

10月12日(月・祝) アイプラザ豊橋 開場15:15 開演16:00

10月17日(土) 倉敷市民会館 開場15:15 開演16:00

10月31日(土) レクザムホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月8日(日) 奥州市文化会館(Zホール) 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月14日(土) 東京国際フォーラム ホールA 開場16:00 開演17:00

11月21日(土) 帯広市民文化ホール 大ホール 開場15:15 開演16:00

11月28日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場15:15 開演16:00

12月5日(土) 福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月12日(土) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場15:15 開演16:00

12月13日(日) あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場14:15 開演15:00 (最終公演)

■チケット料金(税込)

SSシート：\12,500(ファンクラブ会員のみ購入可能、同行者は非会員可)

指定席：\11,000

■チケット枚数制限

1公演につき4枚まで

■注意事項

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※演出および会場警備の都合上、未就学児童のご入場はお断りさせていただきます。

※やむを得ない状況により、公演中止となる場合がございます。

その際は手数料を差し引いた金額を返金させていただきますので、何卒ご了承ください。

詳しくはこちら https://www.tokunagaandtonys.com/contents/1032539

【Profile】

本名：徳永英明(とくながひであき)

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

生年月日：昭和36年2月27日

出身地：福岡県柳川市生まれ／兵庫県伊丹市(中学～高校時代)

血液型：A型

1986年1月21日、シングル「レイニー ブルー」、アルバム「Girl」でデビュー。1987年にリリースされた4枚目のシングル「輝きながら…」で大ヒットを記録。

その後も「風のエオリア」「最後の言い訳」「夢を信じて」「壊れかけのRadio」など次々とヒット曲を発表。傍らテレビドラマや映画などでも活躍。

2005年、デビュー20周年に向けて制作された“女性アーティストの名曲をカヴァー”するというコンセプトで制作されたアルバム「VOCALIST」は、徳永がヴォーカリストという立場に徹し、言霊の素晴らしさを確かめながら、徳永の切なくて優しい繊細な歌声で紡ぐ魅力に溢れた作品としてロングヒット。進むべき新たな道を切り開いた。

かくして人気シリーズとなった「VOCALIST」は2015年までにシリーズ6作品まで達し、“カヴァーアルバム”という位置付けを変えるオリジナルブランドを作り上げた。

これまでに54枚のシングルと18枚のオリジナルアルバムを発表、コンサートツアーも精力的に行っている。

徳永英明オフィシャルウェブサイト： https://www.tokunagaandtonys.com/

日本コロムビア 徳永英明特設サイト： https://columbia.jp/tokunagahideaki/

徳永英明オフィシャルSNS

YouTube： https://www.youtube.com/@tokunaga-official

X： https://x.com/tokunaga_staff

Instagram： https://www.instagram.com/hideaki_tokunaga_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@tokunagahideaki_official

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