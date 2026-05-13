台湾の優れた研究がエジソン賞（Edison Awards）で16の賞を受賞

台北, 2026年5月13日 /美通社/ -- 台湾のMinistry of Economic Affairs (MOEA) は5月12日、台湾が「イノベーションにおけるアカデミー賞」として広く知られる2026年エジソン賞において16の賞を受賞したと発表しました。これは世界的な舞台における新たなマイルストーンとなります。Dell、Medtronic、Dowなど他の受賞者とともに、台湾は今年合計16の賞を受賞しました。



The Ministry of Economic Affairs (MOEA) announced that Taiwan received 16 awards at the 2026 Edison Awards, marking another milestone for the country at the global stage widely known as “the Oscars of Innovation.”



MOEA傘下の研究機関は、金賞3件、銀賞6件、銅賞3件を受賞しました。受賞者には、Industrial Technology Research Institute (ITRI)、Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC)、Taiwan Textile Research Institute(TTRI)が含まれます。受賞した技術は、MizunoやSangtech Labなどの企業との提携を通じて商品化され、業界の変革を加速させる一助となっています。

ITRIは3つの金賞と2つの銀賞を受賞しました。同社がTTRIと共同開発したLigamiX™は、生体適合性の低さ、炎症と拒絶反応のリスク、破損につながる材料の劣化など、従来の人工靭帯における長年の限界に対処したことで金賞を受賞しました。ポリマー・バイオセラミック複合繊維と多孔性バイオニックテキスタイル構造を組み合わせたこの技術は、骨再生と組織接着を促進しながら、市販品の最大3倍の強度を発揮します。伝統的な繊維メーカーとの協力により、ITRIはもともと1米ドルにも満たなかった繊維素材を、単価2,500米ドルの人工靭帯へと変身させました。

同じく金賞を受賞した Prognosis Monitoring System (PMS)は、製品損失や予定外のダウンタイムにつながる突然の生産ライン故障のコスト高リスクに対処します。PMSは、AIを使って機器の状態を継続的に監視し、故障の前に異常を予測することで、予期せぬシャットダウンを大幅に削減します。半導体製造工程におけるある事例では、このシステムによって推定500万米ドルの損失を防ぐことができました。その後、この技術は工作機械、エネルギー、石油化学などの産業へと広がっていきました。

また、Sustainable Pavement Material Recyclingは、再生アスファルト舗装（RAP）の長年の廃棄負担を解決する、世界初のアスファルト・骨材分離プロセスを紹介しています。独自の生物学的薬剤と水ベースの加熱プロセスを使用するこの技術は、RAPを100％再利用可能な舗装材に変換し、リサイクル材1トンあたり約50米ドルの価値を生み出します。この技術により、台湾では採石量を年間約485万トン削減し、同時に二酸化炭素排出量を年間27万トン削減することができます。

MIRDCは2つの銀賞と2つの銅賞を獲得しました。銀賞を受賞したThermoMind™ Smart Energy-efficiency Combustion Systemは、従来の暖房機器が長年抱えてきた非効率性、すなわち著しい熱損失や手動調整への過度な依存といった課題を解決します。ThermoMind™は、エネルギー集約型の工業炉用途をターゲットに、リアルタイムの燃焼調整と廃熱回収を実現し、これまでに産業界の二酸化炭素排出量を11万トン以上削減することに貢献しています。

同じく銀賞を受賞したMagicABCは、北京語を話す言語聴覚士の不足や、一方通行のトレーニングシステムの限界という課題に取り組んでいます。AIを搭載した言語聴覚エージェント（SLP-Agent）とインタラクティブなレッスンプランを通じて、MagicABCは言語発達に遅れのある子どもたちが言葉による表現力を養えるようサポートします。このシステムは、Kaohsiung Medical University HospitalやKaohsiung Municipal United Hospitalなど、すでに10以上の医療・教育機関で採用されています。

TTRIは2つの銀賞と1つの銅賞を受賞しました。銀賞を受賞したA Slice of Running Shoeは、精密なメルトブローの自動化技術を導入することで、従来の8工程からわずか2工程へと製造プロセスを大幅に短縮し、従来の靴の組み立て方法に革新をもたらしています。この飛躍的な効率化により、靴のアッパーを 6分で完成させることができました。さらに、単一素材構造を採用しているため、製品は超軽量であると同時に完全にリサイクル可能であり、循環型経済における重要な目標の達成に貢献しています。

Sangtech Labと共同開発したCellNet™白血球除去フィルターは、血液製剤から白血球を除去することで輸血の安全性を高めます。この製造プロセスでは、従来の溶剤や大量の水の使用に代わり、超臨界CO₂流体技術を採用しており、完全に溶剤や水を使用しない環境下で、よりクリーンかつ低炭素な医療機器の生産を実現しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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