いいもの、もっとお手軽に。ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD 30品目を価格見直し

株式会社エムアイフードスタイル

株式会社三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社であり、首都圏を中心に21店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する、株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、2026年5月より順次、プライベートブランド「ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD（ミツコシイセタン ザ・フード）」30品をお買い求めやすい価格へ改定いたします。

原材料・物流の見直しや販売効率化を進め、品質はそのままに、毎日の食卓に欠かせない定番アイテムを最大40円値下げ。店頭では「『価格』見直しました！」のPOPが目印です。

ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD対象商品一例（本体価格）

■2026年5月1日（金）～（18品目）

・国産大豆焼とうふ 300g：178円 → 138円（40円引き）

・群馬の白たまご 10個：378円 → 358円（20円引き）

・九州産大豆とうふ（絹/木綿）175g×2：各218円 → 各178円（各40円引き）

・北海道産きたほなみ うどん各種：各158円 → 各138円（各20円引き）

・酪農牛乳 1000ml：258円 → 238円（20円引き）

■2026年6月1日（月）～予定（12品目）

・玄米・はと麦ブレンドむぎ茶 500ml：120円 → 88円（32円引き）

・３種の茶葉ブレンド無糖紅茶 500ml：120円 → 88円（32円引き）

・ルイボス＆マスカット 500ml：140円 → 108円（32円引き）

※百貨店ショップは一部商品対象外

【ISETAN MITSUKOSHI THE FOODについて】

お客さまの日々の「食」と本気で向き合い、食への好奇心に応えるために生まれたプライベートブランドです。生産者の想い、食文化へのまなざし、素材や製法の吟味を大切に、未来に伝えたい品々、お客さまの多様な“今”に応える品々をご紹介いたします。

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に21店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は 2026年5月8日現在のものです。