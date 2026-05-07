目指せ毛穴うめない、つるりん透明肌♪『毛穴撫子　紀州南高梅の重曹泡洗顔』が数量限定で新登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から、重曹*1と南高梅*2 inの濃密泡で、つるりん透明肌へ導く『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』を、2026年5月21日（木）より数量限定で順次発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

*1 炭酸水素Na(洗浄成分） *2 ウメ果実水、ウメ果実エキス(保湿成分)

ロングセラーアイテム『毛穴撫子 重曹泡洗顔』

『毛穴撫子 重曹泡洗顔』は、ブツブツ目立つ角栓や乾燥でカチコチになった角質が原因の毛穴を、重曹*1パワーですっきり洗い上げる乾燥毛穴のための洗顔フォームです。

ツノがたつくらいもっちりしたホイップクリーム泡！洗い上がりはふっくら、モチ肌美人に。

2009年発売当初から大人気のロングセラーアイテム『毛穴撫子 重曹泡洗顔』に、今年は昔から名高い和歌山県産の南高梅*2を使用した『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』が仲間入り！

*1 炭酸水素Na(洗浄成分） *2 ウメ果実水、ウメ果実エキス(保湿成分)

梅*1 inの濃密泡でさっぱりキレイ♪『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』

居座るガンコな角栓、積み重なった角質…毛穴が開いたどんよりくすみ*2肌に、南高梅*1 in濃密泡でさっぱりキレイ♪

●重曹*3パワー

角栓を毛穴の奥から浮かせて溶かし、角質やわらげスルッ！

●南高梅*1パワー

昔から名高い南高梅には、あかぬけ美肌のためのエキスがたっぷり！うるおって明るさアップ！

*1 ウメ果実水、ウメ果実エキス(保湿成分) *2 汚れや古い角質によるもの *3 炭酸水素Na(洗浄成分）

昔から名高い和歌山県産の「南高梅」

昔ながらの保存食作り＜梅しごと＞でもお馴染みの梅の実は、体を整える身近な食材のひとつ。

南高梅にはあかぬけ美肌のための成分がたっぷり！お肌も「いい塩梅♪」

▽使い方

適量を手に取り、よく泡立てて、泡でお肌をマッサージするように洗います。

すすぎは丁寧にこすらずに行ってください。最後に冷水で洗い流して毛穴をキューッと引き締めてください。

泡立てネットを使用すると、より感動のもちもち泡が完成します！

＜WEBCM動画＞

▼YouTubeからご覧いただけます。

ポスター編（15秒）：https://youtu.be/wqZSRWyc1fM

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wqZSRWyc1fM ]

合コン編（15秒）：https://youtu.be/ufg_B3YpSww

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ufg_B3YpSww ]

製品情報

製品名：毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔

容量：100g 価格：1,100円（税抜1,000円）

発売日：2026年5月21日（木）より順次数量限定発売

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

※数量限定品のため、なくなり次第販売終了

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

毛穴撫子について

カワイイ撫子ちゃんが目印！

「⽑⽳撫子」は、おかげさまで19周年を迎えました！2007年に『重曹スクラブ洗顔』が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。

今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪

ガンコな毛穴悩みに重曹パワー！

毛穴撫子 女の子シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-house/

⽑⽳男子をハンサム男子に！

⽑⽳撫子 男の子シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/danshi-house/

お米パワーで乾燥⽑⽳肌をふっくら！

⽑⽳撫子 お米シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/rice-farmer/

毛穴どこ？サッとひと塗りベッピンさん

⽑⽳撫子 メイクシリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/cosme-nadeshiko/

重曹パワーでつるつる＆キレイな⻭へ

⻭磨撫子

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-dental/

ほっとひと息、おうちで温泉気分♪

温泉撫子

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-bath/

レトロで可愛い「撫子ちゃん」のオリジナルグッズ

撫子雑貨店

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/shop/

ブランドサイト『撫子タウン』

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

石澤研究所公式サイト

https://www.ishizawa-lab.co.jp/