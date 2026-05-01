超大作から、往年の名作まで、映画好きにはたまらない豪華作品が目白押し！「ＧＷスペシャル　人気作品マラソン放送！」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、ゴールデンウィークに大人気作品を一挙にマラソン放送いたします！

トム・クルーズの代表作『ミッション：インポッシブル』シリーズ、世界最強のカーアクション大作『ワイルド・スピード』シリーズ、そして映画史にその名を刻む『ゴッドファーザー』シリーズ。裏社会の帝王コルレオーネ一族の血塗られた栄光と、深き愛ゆえの悲劇を描く。さらに、今なお世界中を魅了し続ける銀幕の妖精、オードリー・ヘプバーン。オードリーの誕生日でもある、5/4（祝・月）には彼女の代表作からドキュメンタリーまで計９作品を一挙放送！市川雷蔵主演映画の人気シリーズ『眠狂四郎』。ゴールデンウィークの5/2（土）には計８作品を一挙放送！

超大作から、往年の名作まで、映画好きにはたまらない豪華作品が目白押し！ゴールデンウィークを満喫できること間違いなし！特集放送を是非お楽しみください！

GWスペシャル 人気作品マラソン放送！

トム・クルーズの代表作『ミッション：インポッシブル』シリーズを全８作品一挙放送！

この機会にシリーズの中でもう一度見たい、見逃した作品をキャッチアップ！

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』(C)2026 Paramount Pictures.『ミッション：インポッシブル』シリーズ 全８作一挙放送！放送日時：【字幕版】5月5日（火・祝）午前 9：00（全8作品）【吹替版】5月10日（日）～5月17日（日）よる 8：00頃（全8作品）

『ミッション：インポッシブル』、『Ｍ：Ｉ-２』、『Ｍ：ｉ：ＩＩＩ』、『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』、『ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション』、『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』、『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』

世界最強のカーアクション大作『ワイルド・スピード』シリーズ！

2001年の記念すべき第1作から、2021年の第9作に加えスピンオフ作品まで怒涛の10作品を一挙放送！

ド迫力スタント、シリーズを貫く固い絆でエンターテインメントの頂点を走り続けた20年間の軌跡

『ワイルド・スピード』シリーズ 全10作一挙放送！放送日時：【字幕版】5月6日（水・祝）あさ 7：00（全10作品）【吹替版】5月23日（土）～24日（日）、5月30日（土）～31日（日）午前 10：00頃（全10作品）

『ワイルド・スピード』、『ワイルド・スピードＸ２』、『ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』、『ワイルド・スピード ＭＡＸ』、『ワイルド・スピード ＭＥＧＡ ＭＡＸ』、『ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ』『ワイルド・スピード ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ』、『ワイルド・スピード ＩＣＥ ＢＲＥＡＫ』、『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』、『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』

『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』(C) 2020 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.

映画史にその名を刻む『ゴッドファーザー』シリーズ。

裏社会の帝王コルレオーネ一族の血塗られた栄光と、深き愛ゆえの悲劇を描いた名作シリーズ。

『ゴッドファーザー［4Ｋレストア版］』(C)2026 Paramount Pictures.『ゴッドファーザー』３部作一挙放送！放送日時：【字幕版】5月3日（日・祝）午前 9：00 、よる6：00／5月11日（月）～5月13日（水）ひる 12：00頃（全3作品）【吹替版】5月26日（火）～5月28日（木）よる 7：00頃（全3作品）

『ゴッドファーザー［４Ｋレストア版］』、『ゴッドファーザーＰＡＲＴ II［４Ｋレストア版］』、『ゴッドファーザー<最終章>：マイケル・コルレオーネの最期』

今なお世界中を魅了し続ける銀幕の妖精、オードリー・ヘプバーン。

永遠のアイコンである彼女の代表作からその素顔に迫るドキュメンタリーまで、輝きを見せる作品を特集放送。

オードリーの誕生日、ゴールデンウィークの5月4日（祝・月）には計９作品を一挙放送！

「４ヵ月連続 ザ・レジェンド：オードリー・ヘプバーンＰＡＲＴ３」放送日時：【字幕版】5月4日（祝・月）あさ8：00、午後1：20 ほか（全9品）【吹替版】5月18日（月）～5月22日（金）ひる12：00頃 ほか（全7作品）※『パリで一緒に』『暗くなるまで待って』は字幕版のみの放送

『麗しのサブリナ』、『暗くなるまで待って』、『オールウェイズ』、『シャレード（１９６３）』、『ティファニーで朝食を』、『ローマの休日［４Ｋレストア版］』、『パリの恋人』、『パリで一緒に』、『オードリー・ヘプバーン』

『ローマの休日［4Ｋレストア版］』(C)2026 Paramount Pictures.

柴田錬三郎による剣豪小説を市川雷蔵主演で映画化した人気シリーズ。

市川雷蔵の美学が極まる全12作を4ヵ月連続で一挙放送！ゴールデンウィークの5/2（土）には、計８作品を一挙放送！

『眠狂四郎炎情剣 [4Kデジタル修復版]』(C)KADOKAWA 1965「４ヵ月連続 市川雷蔵『眠狂四郎』シリーズ全１２作一挙放送！ＰＡＲＴ２」5月2日（土）午後2：00 、よる7：20（全8作品）／5月9日（土）から毎週土曜あさ8：00頃（全４作品）

『眠狂四郎魔性剣』、『眠狂四郎多情剣』、『眠狂四郎無頼剣』 『眠狂四郎女妖剣』、『眠狂四郎炎情剣 [4Kデジタル修復版]』 『眠狂四郎殺法帖』、『眠狂四郎勝負』、『眠狂四郎円月斬り』