【あなたの「やってみたい」が社会を動かす】令和9年4月採用泉大津市職員採用試験（5月11日募集開始）

社会課題の解決モデルを、泉大津市から

泉大津市

本市では日本や世界に共通する社会課題の解決に向け、官民連携・市民共創により新たな価値を生み出す取組を進めています。“未来のひな型„となる取組が、このまちから生まれています。

あなたの一歩が、まちを動かし、やがて社会を動かす。その挑戦を、ここから始めてみませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております！！

【職員採用試験の募集ページはこちらから】 :https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinji/saiyou/seisyokuin/10419.html

令和9年4月 泉大津市職員採用試験概要

○採用職種・予定人数

【上級事務職】 12名 【保育士】5名 【上級土木職】3名 【上級建築職】3名

【保健師】3名 【学芸員】1名

※受験資格や試験の詳細などは上記URLの募集要領を必ずご確認ください。

○採用の期日

令和9年4月1日 採用予定

○受付期間

令和8年5月11日（月）午前9時から6月1日（月）午後5時まで

受験申し込みはインターネット申請となっており、エントリーシートの手書きは不要で、市役所に足を運ぶことなく全国どこからでも申込可能です。

職員採用オンライン説明会の開催（計7回実施）

WEB会議システム「Zoom」を活用した職員採用オンライン説明会を実施します。

市役所職員を目指している方を対象に、泉大津市職員のキャリアモデルケースや業務内容について詳しくご紹介いたします。

自宅や学校、移動中など、お好きな場所から参加が可能です！

『市役所での業務を詳しく聞いてみたい！』『泉大津市ってどんなところ？』『どの自治体を受験しようか迷っている…』といった方は、是非この機会にご参加ください。

申込期限は各回の前日の午後５時までです。

その他、詳しい日程や詳細などは、市ホームページをご確認ください。

【職員採用オンライン説明会はこちらから】 :https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinji/saiyou/saiyo_kentou/9195.html

南出泉大津市長から受験者の皆さんへ

泉大津市では、市の未来をともに創っていただける、志の高い人財を募集しています。

泉大津から日本、そして世界へ。社会を変えるゼロからイチを創り出す挑戦。 本市は、官民連携・市民共創による課題解決型のモデル事業を推進しています。社会を牽引する先導的なプロジェクトを次々と打ち出し、地方自治体の枠を超えた「未来のあたりまえ」を創り続けています。

こうした取り組みを通じて、市民の幸福度向上だけでなく、泉大津が日本社会のモデルとなるような取り組みが多数生まれています。

私たちが求めているのは、思いやりを持ち、自分を大切にしながらも、チームや社会のために行動できる方です。さらに、チャレンジ精神があり、学び続けながら仲間とともに成長できる方を強く求めています。

行政には堅いイメージがあるかもしれませんが、泉大津市のテーマは「官民連携」です。多様な視点を持ち、前例にとらわれず、新しいことに挑戦し続ける市役所を目指しています。

興味のある方は、ぜひ泉大津の情報に触れていただき、ご応募いただければ嬉しく思います。

若手が活躍する泉大津市役所では、女性の活躍もますます広がっています。多様な人々と連携し、より良い社会を共に創っていく仲間を募集しています。

皆さんのご応募をお待ちしています。

【市長のメッセージ動画はこちらから】 :https://youtu.be/K3gUIxMqKMM

【毎月10日に配信 IZUMIOTSU NEWS】市の主要な事業や最新情報をお知らせ！

IZUMIOTSU NEWSは職員がニュースキャスター、市長がコメンテーターを務め、市の最新情報や注目情報をお届けする動画です。市がシティプロモーションのメインターゲットとしている、20～30代を中心にいつでも、どこでも、気軽に市の情報を知ってもらうとともに、広報紙やホームページなど文字では伝えきれない、市のさまざまな取組みを市長の想いや考え方とともに発信しています。

【IZUMIOTSU NEWSはこちら】 :https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UfRH_DTIGeXc1Y4IGGZPHNzQoV5mMv0