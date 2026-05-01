【平日限定のご褒美】葉山うみのホテル、海を眺める「日帰り温泉＆食事プラン」を5月1日より予約開始

シマダグループ株式会社

シマダハウス株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：島田一成）が運営する「葉山うみのホテル」（神奈川県三浦郡葉山町）は、2026年5月1日（金）より、平日限定の日帰りプランの予約受付を開始いたします。本プランは、普段は宿泊ゲストしか入ることのできない「Horizon Onsen」の入浴と食事を組み合わせ、ホテルの魅力を気軽に味わえる内容です。

都会の喧騒を離れ、葉山の穏やかな海を眺めながら、心ほどけるひとときをお過ごしください。

■葉山の日常に溶け込む、選べる2つのスタイル

日帰りで気軽にホテルステイの気分を味わっていただけるよう、2種類のプランをご用意しました。

しっかりと食事を楽しみたい日も、軽やかなデザートでゆったり過ごしたい日も、気分に合わせてお選びいただけます。

1.選べるランチセット（ドリンク付）＋ 温泉入浴：3,500円（税込）

地元食材を活かしたランチメニューをお楽しみいただけます。

2.選べるデザートセット（ドリンク付）＋ 温泉入浴：3,000円（税込）

かき氷やアサイーボウルなど、海を眺めながら楽しむひんやりとしたスイーツをご用意しています。

ーお好みに合わせたカスタマイズー

気分や過ごし方に合わせて、追加料金にてメニューのアップグレードもお選びいただけます。少しだけ贅沢をプラスしたい日にもおすすめです。

ランチ：「umi バーガー」「タルタルチキンプレート」 ＋500円

デザート：素材にこだわった「抹茶のかき氷」 ＋300円

ドリンク：生ビールやワインなどのアルコール ＋300円

■水平線を望む人工温泉「Horizon Onsen」

三崎マグロとサーモンのアヒポキプレートumi バーガーアサイーボウルティラミスかき氷・抹茶のかき氷・いちごミルクかき氷

通常は宿泊ゲストのみが利用できるホテル最上階の展望温泉を、本プラン限定で日帰りでご利用いただけます。 視界いっぱいに広がる海と空が溶け合うような圧倒的な開放感の中、自然界に存在する希少な鉱石を用いた「光明石温泉（人工温泉）」をお楽しみください。やわらかな湯ざわりのお湯は、身体を芯から温め、日常の疲れを穏やかに癒してくれます。波音を遠くに感じながら、日帰りであることを忘れるような至福のひとときをお過ごしください。

※本プランにはレンタルタオルが含まれており、手ぶらでご利用いただけます。

■プラン概要

■葉山うみのホテル

大浴場「Enoshima」小浴場「Morito」[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/347_1_dd65948a024454f962a3e6f845982839.jpg?v=202605010351 ]予約はこちら :https://www.umino-hotel.com/?tripla_booking_widget_open=search&is_day_use=true&adults=1&checkin=2026%2F07%2F03

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

■葉山うみのホテル概要

ホテルフロント開放感あるラウンジ

電 話 ： 046-854-7411

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

交 通 ： 電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。

運 営 会 社 ： シマダハウス株式会社

客 室 構 成 ： 客室20室、Bunk room(キャビンタイプ)41室

料 金 ： 客室 1室2名 14,000円～ ／ Bunk room 1室1名 6,800円～

ウェブサイトURL：https://www.umino-hotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hayama_uminohotel/

X（エックス）：https://twitter.com/umino_hotel

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pyd0M-YAF1E ]

葉山うみのホテルイメージムービー

■シマダグループについて

詳細を見る :https://www.umino-hotel.com/

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

bar hotel箱根香山ホテル＆レジデンス六本木神楽坂レトロなBARとホテルSAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven 石垣（運営受託）シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/