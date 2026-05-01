においによる離職リスクや生産性低下を防ぐ「スメハラ防止研修」の提供を開始。周囲への配慮とマナーを習得：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、職場におけるにおいの問題を解決するための「スメハラ防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/risk-harassment-smell)」をリリースしました。本研修は、意図せず周囲に不快感を与えてしまうスメルハラスメントの定義を理解し、無自覚な加害者にならないための配慮を習得する内容です。

においが組織の生産性やメンタルヘルスに及ぼす影響を認識し、セルフチェックや具体的な予防行動の実装を目指します。全従業員を対象に、互いに気持ちよく働ける環境づくりを支援します。

スメハラ防止研修【無自覚な加害者にならないために】 - 社員研修のリスキル

社会的課題としてのスメルハラスメント

近年、職場におけるハラスメント対策の重要性が高まる中で、体臭や口臭、香水、タバコなどのにおいによる「スメルハラスメント（スメハラ）」が注目されています。においの問題は非常にデリケートであり、個人への指摘が難しいという側面があります。

組織運営におけるリスク

においによる不快感は、単なる好みの問題に留まりません。従業員の生産性低下やメンタルヘルスの悪化、さらには離職リスクの増大に直結する重要課題です。組織として共通のマナーやルールを啓発し、無自覚な加害を防ぐための対応が求められています。

スメハラ防止研修の概要

本研修では、スメハラが周囲に与える影響を正しく理解し、周囲への配慮を通じて快適な職場環境を整えるスキルを習得します。

研修タイトル

スメハラ防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/risk-harassment-smell)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む全従業員

身に付くスキルや目的- スメハラの定義と周囲の生産性- 健康に与える悪影響の理解- 自らの身だしなみを客観的に振り返る視点の獲得- デオドラント対策などの具体的な予防行動の実装- 相手に配慮した適切な伝え方やフォロー手法の習得本研修の特徴- 組織課題としての認識を強化においの問題を個人の嗜好ではなく、組織のメンタルヘルスや離職に関わる経営課題として理解します。- セルフチェックによる現状把握チェック表を活用して自身の行動を客観的に確認し、無自覚な加害の可能性に気づく習慣を身に付けます。- 実践的なコミュニケーション指摘しにくいにおいの問題について、角を立てずに伝える技術やその後のフォロー方法を具体的に習得します。スメハラ防止研修【無自覚な加害者にならないために】 - 社員研修のリスキル

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムの抜粋- スメハラを「自分ごと」として考える・スメハラの定義と注目される背景・生産性やメンタルヘルスへの影響・無自覚な加害の構造・においに対する感じ方の違い・【ワーク】セルフチェック- 職場での適切な対応と予防・職場における香りのルール・個人でできる予防行動（デオドラント対策など）・望ましい伝え方とNGな伝え方の例・【ケーススタディ】これはスメハラか

株式会社リスキルは、ハラスメント研修(https://www.recurrent.jp/categories/risk-harassment)などのビジネス研修を提供しています。ビジネス研修が料金一律リスキルでは、研修を実施しやすい環境づくりのために、明瞭な価格設定を採用しています。

研修時間と人数に基づく一律の料金体系により、事前の予算計画が立てやすくなっています。充実したサポート体制講師陣は豊富な経験を持ち、実践的で質の高い研修を提供します。また、教材や備品の郵送など研修準備のフルサポートを行っており、担当者の工数を削減しながら効果的な研修実施が可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。