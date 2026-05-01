株式会社GOAT「食品ECの設計ミス」連発で低CVR地獄。取り返しがつかなくなる前に見る本当のLP改善20チェックリスト

株式会社GOATは、「「食品ECの設計ミス」連発で低CVR地獄。取り返しがつかなくなる前に見る本当のLP改善20チェックリスト」を無料公開しました。一般的なLP改善ノウハウでは解決できない食品EC特有の問題に絞り込み、「食品だからこそ」の改善ポイントを20項目でリスト化しています。

■ 食品ECのLPには、他カテゴリとは別次元の「離脱ポイント」がある

「FVを変えた」「キャッチコピーを直した」--それでもCVRが変わらない食品EC事業者に共通しているのは、「食品ECとしての設計問題」が見えていないことです。

食品ECのLPには、他カテゴリには存在しない固有の離脱ポイントがあります。シズル感のない写真で「美味しそう」が伝わらない。

産地・製法の説明がなく「安心して食べられるか」がわからない。アレルギー・賞味期限・保存方法が書かれておらず購入直前で離脱される。

ギフト対応の明記がなくギフト需要を丸ごと取りこぼしている--これらはすべて「食品だからこそ」起きる問題です。汎用のLP改善ガイドに頼っても、食品特有の離脱は止まりません。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 食品EC特有のFV設計

「シズル感ある写真＋産地の信頼＋権威性」の3要素がFVに揃っているかを採点。スマホ実機でFV3秒テストを実施する手順

📊 ベネフィット変換・食品ストーリー

「無添加→体に優しい→子供に安心して食べさせられる」へのスペック変換法。生産者顔写真・産地エピソードが購買信頼を作る理由

📊 食品固有の不安解消

アレルギー・賞味期限・保存方法・冷凍解凍方法をFAQで先回りして解消する構成。低評価レビューからFAQネタを抽出する実践手順

📊 ギフト需要・リピート設計

のし・ラッピング・メッセージカード対応の明記でギフト客単価を上げる設計。同梱物・フォローメール・定期購入誘導でF2転換率を改善するLP設計

代表コメント

「CVRが上がらないLPを見ると、食品ECとして当然あるべき情報が抜けていることがよくあります。「どんな人が作っているか」「どこで作られているか」「アレルギーは大丈夫か」--食品を買う人が自然に気になるこの3つが伝わっていないだけで、購入直前に離脱されています。この20項目で自社LPを採点したとき、スコアが低い項目が今日から取り組むべき優先事項です。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ こんな食品EC事業者に、今すぐ読んでほしい

LP改善をしているのに、食品ECとしての転換率が競合に追いつかない

「美味しそう」「安心して買える」が写真とテキストで伝わっているか自信がない

アレルギー・賞味期限・保存方法の不安が購入前にLPで解消されていない

【お申し込みはこちら】

「「食品ECの設計ミス」連発で低CVR地獄。取り返しがつかなくなる前に見る本当のLP改善20チェックリスト」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥お申し込みURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/food-e-commerce-20-point-checklist-for-real-lp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260428-103)

【EC運営のご相談も受付中】

💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

💡「食品ECの専門的な知識がある担当者に話を聞きたい」

💡「広告を運用しているが、効果が出ていない」

このようなお悩みをお持ちの方は、株式会社GOATにご相談ください。

楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

📥株式会社GOATサービス資料はこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/claim-service-document/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260428-103)

📩EC運営のご相談はこちら(https://goat-ec.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260428-103)