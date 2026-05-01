神戸市外国語大学の留学生や大学生と外国語で楽しく話す国際交流イベント「KOBE CITIZENS’ CHAT CAFE」の参加者募集
神戸市外国語大学（以下、本学）では、地域貢献、国際交流、教育、研究などの幅広い活動を展開する
とともに、本学の魅力発信のため、「神戸市外大魅力発信事業」を実施しています。
この度、「神戸市外大魅力発信事業」として、参加者の方と本学学生（留学生を含む）との多文化交流
目的とした「KOBE CITIZENS’ CHAT CAFE」の英語回・スペイン語回を開催します。
今年度新たに行うスペイン語回は、５月30 日（土曜）に開催します。
国際交流に興味のある方や外国語でお話ししてみたい方など、ぜひお気軽にご参加ください。
１． 開催概要
１.KOBE CITIZENS’ CHAT CAFE 全７回（英語回）
[日程] 2026年5月23日（土曜）、6月27日（土曜）、７月25日（土曜）、9月26日（土曜）、
10月24日（土曜）、12月19日（土曜）、2027年2月6日（土曜）
[時間] 各回13時30分～15時30分
[場所] 本学 三木記念会館
神戸市西区学園東町９丁目１（神戸市営地下鉄「学園都市」駅から徒歩3分）
[定員] 50名/回
[対象] どなたでもご参加いただけます。
[料金] 無料
[申込] 各回必要。申込締切は各回の2日前まで。
KOBE CITIZENS’ CHAT CAFE公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@235iujqw)もしくは公式Instagram(https://www.instagram.com/citizens_chat_cafe/)に掲載している申し込みフォームよりお申込みください。
２.KOBE CITIZENS’ CHAT CAFE SPANISH EDITION（スペイン語回）
[日程] 2026年5月30日（土曜）
[時間] 15時～17時
[場所] 外大サテライト
神戸市西区学園1丁目1-１ ユニバープラザ２F（神戸市営地下鉄「学園都市」駅から徒歩1分）
2025年度開催の様子
[定員] 40名
[対象] どなたでもご参加いただけます。
[料金] 無料
[申込] 申込締切は2日前まで。
こちら(Googleフォーム)(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQfA4rhNFQ6dyeiG28X4I-wmhObzL9WdfIAiXiCxWnACz-w/viewform)からお申込みください。
２． 内容
本学の学生が会話進行役となり、参加者の方と外国語でお話しする国際交流イベントです。外国語
でのディスカッションを通して、多様な視点から意見を交換できる多文化交流の場を設けます。
３． 運営
本学学生 （外国人留学生と日本人学生）
４．参考：神戸市外大魅力発信事業
本学は前身である神戸市立外事専門学校の創立以来、外国語並びに国際社会・文化に関する理論
及び実際を教授研究し、広範な知識及び円満な人格を具備する人材を育成することに取り組んできまし
た。ビジネス・外交・教育・研究など様々な分野で国際的視野を持って活躍できる「行動する国際人」を
育成するとともに、地域貢献、国際交流、研究などの幅広い活動を展開しています。
そこで、学生や教員が行う様々な有意義な活動について、さらなる発展・拡充を図り、広く社会に情報
発信するため、2017 年度に『神戸市外大魅力発信事業支援制度』を創設し、活動支援のための寄附も
広く募っています。
【URL】
魅力発信事業：https://www.kobe-cufs.ac.jp/about/miryoku.html
ご寄附のお願い：https://www.kobe-cufs.ac.jp/about/administration/donate/index.html