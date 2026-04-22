ベンチプレス世界王者 児玉大紀と共同開発した世界王者の感覚とフォームを支えた「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」ついに発売！4月23日（木）応援購入サイト「Makuake」に出店します
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」を発売する。実際、バーベルシャフトはジムやトレーニング施設など限られた場所にしかなく、いつでも練習できる環境とは限りません。そこで実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発しました。繰り返し握ることで正しいグリップポジションを身体で覚え、ベンチプレスの技術習得とフォーム向上をサポートする「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」がついに発売！
4月23日（木）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル
【サイズ】シャフト長さ約16cm、全長約101cm、刻みの距離約81cm
【素 材】グリップ：スチール、プラスチック
ロープ：ポリプロピレンロープ
ケーブルバンド：シリコン、収納ケース付属
【使用する事で期待できる効果】
・バーベルシャフトの正しい握り方を習得
・グリップ幅や手の位置を体で覚えることができる
・フォーム習得によりベンチプレスの技術向上
・ベンチを使用せず、立ったままで使用が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage1】
■開発ストーリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage2】
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_12/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage3】
■サイズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage4】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。
足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage5】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」を発売する。実際、バーベルシャフトはジムやトレーニング施設など限られた場所にしかなく、いつでも練習できる環境とは限りません。そこで実際のバーベルシャフトと同様の握り部分を再現し、いつでもどこでもトレーニングができる約1ｍサイズのトレーニングシャフトを開発しました。繰り返し握ることで正しいグリップポジションを身体で覚え、ベンチプレスの技術習得とフォーム向上をサポートする「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」がついに発売！
4月23日（木）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
トレーニングシャフトフォームマスターＫモデル
【サイズ】シャフト長さ約16cm、全長約101cm、刻みの距離約81cm
【素 材】グリップ：スチール、プラスチック
ロープ：ポリプロピレンロープ
ケーブルバンド：シリコン、収納ケース付属
【使用する事で期待できる効果】
・バーベルシャフトの正しい握り方を習得
・グリップ幅や手の位置を体で覚えることができる
・フォーム習得によりベンチプレスの技術向上
・ベンチを使用せず、立ったままで使用が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage1】
■開発ストーリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage2】
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_12/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage3】
■サイズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347483/images/bodyimage4】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。
足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
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配信元企業：BODYMAKER株式会社
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