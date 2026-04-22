ベンチプレス世界王者 児玉大紀と共同開発した世界王者の感覚とフォームを支えた「トレーニングシャフトフォームマスターKモデル」ついに発売！4月23日（木）応援購入サイト「Makuake」に出店します

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