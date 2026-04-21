【解説】Fantiaで稼げない人の共通点 ～ 外部導線ゼロ問題とは？ Xと複数プラットフォーム併用が必須になる理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347518/images/bodyimage1】
ファンティア集客向けSNSアカウント売買サイト、アカバイ（https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、Fantia（ファンティア）における集客構造について、実務上の相談傾向および公開情報をもとに分析し、「外部導線ゼロ問題」という観点から整理しました。
Fantiaは、イラストレーター・コスプレイヤー・VTuberなどがファンから支援を受けるプラットフォームであり、1,800万人以上のユーザー基盤を持つサービスです 。しかし実際の収益化においては、プラットフォーム内だけで完結するケースは少なく、外部からの流入設計が極めて重要であることが明らかになっています。
■ 結論
Fantiaは「投稿する場所」であって「集客する場所ではない」
Fantiaはランキングや検索機能を持つものの、YouTubeやXのような強力なレコメンド機能は限定的です。そのため、自然流入だけでファンを増やすのは難しく、外部SNSからの導線設計が前提となります。
■ Fantiaで伸びない人の特徴
・Fantia内で完結しようとしている
・SNS運用をしていない、もしくは弱い
・無料コンテンツでの導線設計がない
・複数プラットフォームを使っていない
実際、ファンサイト運用では「複数のプラットフォームを併用するケース」が一般的であり、同一人物が複数サイトで活動する例も多く見られます 。これは単純な収益分散ではなく、「流入経路の最大化」という意味合いが強いと考えられます。
■ なぜ外部導線が必須なのか
Fantiaは構造的に「ファンがいる前提のサービス」です。
つまり、以下の流れが基本になります。
SNS（X・Instagram・TikTokなど）
↓
無料コンテンツ（画像・短尺動画・投稿）
↓
Fantiaへの誘導
↓
有料化
この構造を理解せず、Fantia単体で投稿を続けても、ユーザー接点が増えないため収益化に繋がりません。
■ 集客で最も重要な導線はX（旧Twitter）
現時点で最も相性が良いのはXです。理由は以下です。
・匿名性が高い
・拡散構造（リポスト）が強い
・アダルト・グレー領域とも相性が良い
・外部リンク誘導が自然
実務ベースでも、Fantia収益の大半はX経由の流入に依存しているケースが多く確認されています。
■ 今後のトレンド
・単一プラットフォーム依存はリスク
・複数アカウント運用（同一サービス内含む）が増加
・無料コンテンツの質が収益を決める
・「導線設計」がコンテンツ以上に重要になる
特に、同一プラットフォーム内で複数アカウントを運用する事例も存在しており、流入経路の分散・最適化が進んでいると考えられます 。
■ まとめ
Fantiaは「プラットフォーム」ではあるが、「集客媒体」ではない。
収益を伸ばすためには、外部SNSを軸とした導線設計が必須であり、これを理解しているかどうかが、収益の差を大きく分けています。
【会社概要】
合同会社MYASIA Entertainment
SNSアカウント売買サイト「アカバイ」を運営
https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
ファンティア集客向けSNSアカウント売買サイト、アカバイ（https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、Fantia（ファンティア）における集客構造について、実務上の相談傾向および公開情報をもとに分析し、「外部導線ゼロ問題」という観点から整理しました。
Fantiaは、イラストレーター・コスプレイヤー・VTuberなどがファンから支援を受けるプラットフォームであり、1,800万人以上のユーザー基盤を持つサービスです 。しかし実際の収益化においては、プラットフォーム内だけで完結するケースは少なく、外部からの流入設計が極めて重要であることが明らかになっています。
■ 結論
Fantiaは「投稿する場所」であって「集客する場所ではない」
Fantiaはランキングや検索機能を持つものの、YouTubeやXのような強力なレコメンド機能は限定的です。そのため、自然流入だけでファンを増やすのは難しく、外部SNSからの導線設計が前提となります。
■ Fantiaで伸びない人の特徴
・Fantia内で完結しようとしている
・SNS運用をしていない、もしくは弱い
・無料コンテンツでの導線設計がない
・複数プラットフォームを使っていない
実際、ファンサイト運用では「複数のプラットフォームを併用するケース」が一般的であり、同一人物が複数サイトで活動する例も多く見られます 。これは単純な収益分散ではなく、「流入経路の最大化」という意味合いが強いと考えられます。
■ なぜ外部導線が必須なのか
Fantiaは構造的に「ファンがいる前提のサービス」です。
つまり、以下の流れが基本になります。
SNS（X・Instagram・TikTokなど）
↓
無料コンテンツ（画像・短尺動画・投稿）
↓
Fantiaへの誘導
↓
有料化
この構造を理解せず、Fantia単体で投稿を続けても、ユーザー接点が増えないため収益化に繋がりません。
■ 集客で最も重要な導線はX（旧Twitter）
現時点で最も相性が良いのはXです。理由は以下です。
・匿名性が高い
・拡散構造（リポスト）が強い
・アダルト・グレー領域とも相性が良い
・外部リンク誘導が自然
実務ベースでも、Fantia収益の大半はX経由の流入に依存しているケースが多く確認されています。
■ 今後のトレンド
・単一プラットフォーム依存はリスク
・複数アカウント運用（同一サービス内含む）が増加
・無料コンテンツの質が収益を決める
・「導線設計」がコンテンツ以上に重要になる
特に、同一プラットフォーム内で複数アカウントを運用する事例も存在しており、流入経路の分散・最適化が進んでいると考えられます 。
■ まとめ
Fantiaは「プラットフォーム」ではあるが、「集客媒体」ではない。
収益を伸ばすためには、外部SNSを軸とした導線設計が必須であり、これを理解しているかどうかが、収益の差を大きく分けています。
【会社概要】
合同会社MYASIA Entertainment
SNSアカウント売買サイト「アカバイ」を運営
https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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