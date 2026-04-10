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【BLUE BULLET開店1周年記念】懐かしい車両と「自然×鉄道」が美しいポストカードセット2種を新発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年4月16日（木）から、新幹線ポストカードセット２種類を発売いたします。
2025年4月16日に品川駅にオープンしたBLUE BULLETですが、多くのお客様にご利用いただき、まもなく開店1周年を迎えます。開店1周年を記念して、オープン以来季節ごとに変えて店内に展示していた新幹線・在来線写真の中から、店長のおすすめをセレクトしてポストカードにしました。額に入れて展示したり、鉄道好きな方へのメッセージカードとしても使用したりなど、様々な用途にご使用いただけます。
■ 販売商品
１．東海道・山陽新幹線ポストカードセット
【商品概要】
BLUE BULLETにて展示されている、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバー写真のほか、米原駅を通過するN700Sの迫力ある写真などをセレクトしました。
裏面は0系や100系に採用されていた大窓をイメージして、窓にメッセージを書き込めるようにしました。
●表面
●裏面
2.東海道・山陽新幹線＆在来線ポストカードセット
【商品概要】
富士山と新幹線の美しい写真に加え、大人から子供まで人気の高い500系や、BLUE BULLETで展示されているシュプール号のヘッドマークを装着したシュプール赤倉・志賀号の写真をセレクトしました。
裏面は東海道・山陽新幹線の歴代の新幹線で囲み、ポストカードいっぱいに文字やイラストを書き込めるようにしました。
●表面
●裏面
■ 販売詳細
【販売価格】 ・583円（税込） ※両商品ともに５枚セットです。単品販売はございません。
【発売日時】 ・2026年4月16日（木曜日） 開店時より
【販売箇所】 ・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
【商品サイズ】・本体サイズ 縦100mm×横148mm
【その他】 ・JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。
営業時間の詳細は「販売詳細」をご確認ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
2025年4月16日に品川駅にオープンしたBLUE BULLETですが、多くのお客様にご利用いただき、まもなく開店1周年を迎えます。開店1周年を記念して、オープン以来季節ごとに変えて店内に展示していた新幹線・在来線写真の中から、店長のおすすめをセレクトしてポストカードにしました。額に入れて展示したり、鉄道好きな方へのメッセージカードとしても使用したりなど、様々な用途にご使用いただけます。
１．東海道・山陽新幹線ポストカードセット
【商品概要】
BLUE BULLETにて展示されている、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバー写真のほか、米原駅を通過するN700Sの迫力ある写真などをセレクトしました。
裏面は0系や100系に採用されていた大窓をイメージして、窓にメッセージを書き込めるようにしました。
●表面
●裏面
2.東海道・山陽新幹線＆在来線ポストカードセット
【商品概要】
富士山と新幹線の美しい写真に加え、大人から子供まで人気の高い500系や、BLUE BULLETで展示されているシュプール号のヘッドマークを装着したシュプール赤倉・志賀号の写真をセレクトしました。
裏面は東海道・山陽新幹線の歴代の新幹線で囲み、ポストカードいっぱいに文字やイラストを書き込めるようにしました。
●表面
●裏面
■ 販売詳細
【販売価格】 ・583円（税込） ※両商品ともに５枚セットです。単品販売はございません。
【発売日時】 ・2026年4月16日（木曜日） 開店時より
【販売箇所】 ・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
【商品サイズ】・本体サイズ 縦100mm×横148mm
【その他】 ・JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
■BLUE BULLETについて
2025年4月16日（水）にオープンした、当社常設店舗では初となる鉄道グッズ専門店です。
当社公式オンラインショップで販売しているオリジナル鉄道グッズを販売しているほか、JR東海協力のもと、０系新幹線の最終運行日に取り付けられていた連結器カバーや、行先表示板やヘッドマーク・車両写真等の展示を行っています。さらに、新幹線パーサーが常駐し、レジでの接客や商品のご案内等を行っています。
営業時間の詳細は「販売詳細」をご確認ください。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp