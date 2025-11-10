Barnes Self-Service PVT、Visa GPR/Global/EuropeとMastercard PVT 2.0、カード（PICC）／モバイル向け提供開始を正式発表-EMV認定前検証
2025年11月10日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社（本社：渋谷区、バーンズ・インターナショナル社の日本総代理店）は、Barnes International Limited（英国、以下、Barnes）が提供するPayment Schemes Certification Test Modules（認定テストモジュール）の国内提供を開始いたします。これにより、カード発行体、カードメーカー、パーソナライゼーション・ビューロー、試験機関におけるEMV（R）および各ペイメントスキーム認定取得の前倒し・工数削減・不合格リスク低減を強力に支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332820&id=bodyimage1】
◆製品概要
Payment Schemes Certification Test Modulesは、各支払スキームの最新仕様に即した厳密なテストシナリオを、BarnesのEMVカード検証ツールCPT 3000v3 / CAT 3000v3（接触／非接触）上で実行可能にする追加モジュール群です。スキーム正式試験と同等の観点で事前検証（プリバリデーション）を行い、提出前の品質を可視化・安定化します。
主な対応スキーム（例）：Mastercard（R） CPV、Visa（R） GPR/PVT、JCB（J/Smart、J/Speedy、HCE/HPA）、Discover（R） D-PAS、UnionPay（CUP）、Interac、eftpos CPC、NETS、GIE CB、RuPay、Troy BKM、mada、ATH、Credibanco、BancNet、EBC ほか多数。
オプション：Host Simulation Module（HSM接続対応）により、鍵検証やホスト連携シナリオの評価を拡張。
適用対象：カード発行体／銀行、カードメーカー、パーソナライゼーション・ビューロー、試験所、モバイル決済事業者 など。
◆導入メリット
・ スピード：スキーム承認試験と整合した項目で事前検証を高速化し、再提出のやり直しを抑制。
・ コスト削減：不備カードの発行・回収・再製造といった隠れコストを削減。
・ リスク低減：市場投入後の不具合やブランド毀損リスクを低減。
・ 運用性：技術・非技術ユーザー双方に配慮したUIで、現場運用に馴染むテスト実行・レポートを実現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332820&id=bodyimage2】
◆注目モジュール（最新）
Visa GPR Module with Self-Service PVT：VisaのGPR（General Purpose Reloadable）向けセルフサービスPVTに対応。CPT 3000v3上で動作し、Self-Service PVT手順、VPAプロファイル整合、パーソナライズ内容の妥当性を事前検証。Host Simulation（HSM）との連携でオンライン承認連携を含むシナリオ評価を拡張可能。
Visa Global Self-Service PVT：US/AP/EMEA/CAN/LACを対象とするグローバルPVTのセルフサービス化に対応。CPT v4プラットフォームでの実行に最適化され、ケース定義・期待応答・判定基準を自動化。機械可読な結果ファイルとわかりやすいレポート出力で提出準備を効率化。
Visa Europe Self-Service PVT：Visa Europe向けのセルフサービスPVT。VPAまたはSPSプロファイルに基づく検証に対応し、CPT 3000v3（トリプルインターフェース読取）構成でカード／モバイルの適合性を短時間で確認。
Mastercard PVT 2.0：MastercardのPVT 2.0要件に準拠。M/ChipおよびM/Chip Advance等のアプリケーションを対象に、発行前のプリバリデーションとCPV取得準備を高速化。CPT v4上での高スループット実行と詳細ログで、手戻りを抑制。
