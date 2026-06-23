ME:I TSUZUMI、実写モアナ役の日本版声優に！ 活動休止中の悔しさバネに役を勝ち取る
ME:IのTSUZUMIが、7月31日公開の実写映画『モアナと伝説の海』モアナ役の日本版声優に抜てき。23日に開催された、本作のスペシャルイベントに、マウイ役をアニメーション版から引き続き続投する尾上松也とともに登壇し、劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を初披露した。
【写真】「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初披露するME:I TSUZUMI
南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化した本作は、神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出るという物語。
アニメーション版からキャストを一新し、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイアが演じるモアナ役には、ME:Iの TSUZUMIに決定。オーディションの結果、圧倒的な歌唱力と演技力で見事、モアナ役を勝ち取った。
海をイメージした幻想的な照明で演出されたイベントでは、TSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を初披露。次期村長としての責任と海への憧れの間で揺れ動きながらも、心の声に耳を傾け冒険の海へ向かうモアナの心情を描いたこの楽曲を芯のある力強い歌声で歌い上げ、新たなモアナの魅力を届けた。
ME:Iとディズニー作品の縁は今回が初めてではなく、『モアナと伝説の海２』（2024）ではME:Iが日本版エンドソングアーティストを担当。さらに、MOMONAは実写『リロ＆スティッチ』（2025）のリロの姉ナニ役の日本版声優を務めており、ディズニー作品の日本版声優をME:Iメンバーが務めるのは、TSUZUMIで二人目だ。
しかしTSUZUMIは2024年8月から約1年間活動休止していたこともあり、『モアナと伝説の海２』の日本版エンドソングには参加できなかった。作品が大好きなのもあり、「（ME:Iの抜てきは）うれしい気持ちと悔しい気持ちで、感情がぐちゃぐちゃになってしまいまして、マネージャーさんから聞いた時は号泣してしまうほどでした」と悔しさをにじませた過去を明かす。
そんな過去が「モアナと一緒に仕事をしたい」という強い気持ちになり、背中を押してくれたとのことで、「今回オーディションに参加する勇気が出て、そしてわたしが選ばれて、本当に幸せです」と笑顔を見せる。
そして、アニメーション版に引き続き、ドウェイン・ジョンソンが続投するマウイ役の日本版声優は、アニメーション版に引き続き尾上松也に決定。「実写化するというお話を聞いた時も、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていましたので、お話をいただいた時は本当にうれしかったです」と続投に喜びをにじませた。
さらに、アニメーション版でモアナ役を務めた屋比久知奈からの激励コメント映像も到着。新たなモアナへとバトンが受け継がれる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【写真】「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初披露するME:I TSUZUMI
南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化した本作は、神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出るという物語。
海をイメージした幻想的な照明で演出されたイベントでは、TSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を初披露。次期村長としての責任と海への憧れの間で揺れ動きながらも、心の声に耳を傾け冒険の海へ向かうモアナの心情を描いたこの楽曲を芯のある力強い歌声で歌い上げ、新たなモアナの魅力を届けた。
ME:Iとディズニー作品の縁は今回が初めてではなく、『モアナと伝説の海２』（2024）ではME:Iが日本版エンドソングアーティストを担当。さらに、MOMONAは実写『リロ＆スティッチ』（2025）のリロの姉ナニ役の日本版声優を務めており、ディズニー作品の日本版声優をME:Iメンバーが務めるのは、TSUZUMIで二人目だ。
しかしTSUZUMIは2024年8月から約1年間活動休止していたこともあり、『モアナと伝説の海２』の日本版エンドソングには参加できなかった。作品が大好きなのもあり、「（ME:Iの抜てきは）うれしい気持ちと悔しい気持ちで、感情がぐちゃぐちゃになってしまいまして、マネージャーさんから聞いた時は号泣してしまうほどでした」と悔しさをにじませた過去を明かす。
そんな過去が「モアナと一緒に仕事をしたい」という強い気持ちになり、背中を押してくれたとのことで、「今回オーディションに参加する勇気が出て、そしてわたしが選ばれて、本当に幸せです」と笑顔を見せる。
そして、アニメーション版に引き続き、ドウェイン・ジョンソンが続投するマウイ役の日本版声優は、アニメーション版に引き続き尾上松也に決定。「実写化するというお話を聞いた時も、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていましたので、お話をいただいた時は本当にうれしかったです」と続投に喜びをにじませた。
さらに、アニメーション版でモアナ役を務めた屋比久知奈からの激励コメント映像も到着。新たなモアナへとバトンが受け継がれる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。