【ひらがなクイズ】この2文字、5秒で出たらかなり優秀！ ヒントは資産形成
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、出汁のうま味を味わう具材、将来のための計画、そして新鮮なニュースという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□れ
□□たて
は□□み
ヒント：イワシなどの身を細かくすり潰して団子状にした食べ物。毎月決まった額を長期的に貯蓄していく方法。そして、これまでに一度も聞いた覚えがないエピソードを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つみ」を入れると、次のようになります。
つみれ
つみたて（積み立て）
はつみみ（初耳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、魚介の加工食品から、資産を形成していく金融の知恵、さらには好奇心を刺激する未知のトピックまでを網羅しました。共通の2文字でも前後が違うとここまで変わるという、日本語の面白さを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、出汁のうま味を味わう具材、将来のための計画、そして新鮮なニュースという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□れ
□□たて
は□□み
ヒント：イワシなどの身を細かくすり潰して団子状にした食べ物。毎月決まった額を長期的に貯蓄していく方法。そして、これまでに一度も聞いた覚えがないエピソードを思い浮かべてみてください。
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正解：つみ正解は「つみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つみ」を入れると、次のようになります。
つみれ
つみたて（積み立て）
はつみみ（初耳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、魚介の加工食品から、資産を形成していく金融の知恵、さらには好奇心を刺激する未知のトピックまでを網羅しました。共通の2文字でも前後が違うとここまで変わるという、日本語の面白さを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)