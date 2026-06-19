『超かぐや姫！』特別フォーマット＆通常版で9・18より復活上映 特報解禁「そんならかぐや！もう一回！」
今年12月にはオンラインイベント『ツクヨミ感謝祭』も開催へ
きのう18日に劇場公開を終えたNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、9月18日より特別フォーマットと通常版で復活上映されることが発表された。あわせて、特別フォーマット版特報が解禁された。
【動画】「そんならかぐや！もう一回！」復活する『超かぐや姫！』特報
2月20日より1週間限定で劇場上映を開始して以来、上映期間の延長、上映館の拡大を続けた本作。特別フォーマット上映は、環境効果とモーションシートでアトラクションのような4D（MX4D、4DX）と、3面スクリーンで臨場感が高まるSCREENX、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合したULTRA 4DXで上映されるほか、没入感あふれるサウンド体験が提供されるDolby Atmosでの上映も加わり、大幅パワーアップして劇場へ帰ってくる。
特別フォーマット版特報では、「そんならかぐや！もう一回！」と声をあげるかぐやのセリフに続き、月見ヤチヨが歌う「ワールドイズマイン CPK! Remix」にあわせて新たな上映形態が紹介されていく。映像は昨年11月に配信決定を発表されると同時に公開された特報が再構成されたもので、劇場への“復活”を強く印象付ける仕上がりとなっている。
また、クラウドファンディングの実施でも話題を呼んだ3Dかぐやたちによるオンラインイベント『ツクヨミ感謝祭』が今年12月に決定した。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入25億円を突破している。
きのう18日に劇場公開を終えたNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、9月18日より特別フォーマットと通常版で復活上映されることが発表された。あわせて、特別フォーマット版特報が解禁された。
【動画】「そんならかぐや！もう一回！」復活する『超かぐや姫！』特報
2月20日より1週間限定で劇場上映を開始して以来、上映期間の延長、上映館の拡大を続けた本作。特別フォーマット上映は、環境効果とモーションシートでアトラクションのような4D（MX4D、4DX）と、3面スクリーンで臨場感が高まるSCREENX、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合したULTRA 4DXで上映されるほか、没入感あふれるサウンド体験が提供されるDolby Atmosでの上映も加わり、大幅パワーアップして劇場へ帰ってくる。
また、クラウドファンディングの実施でも話題を呼んだ3Dかぐやたちによるオンラインイベント『ツクヨミ感謝祭』が今年12月に決定した。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入25億円を突破している。
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