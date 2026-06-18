お笑いコンビくりぃむしちゅーの有田哲平が、マユリカ中谷のパンチラ芸に強烈なダメだしをした。

【映像】古すぎる大パンチラ芸

6月15日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ） 赤木裕（たくろう）が登場した。

番組では、ミニスカートを穿いたゲストらが芸人チームとアイドルチームに分かれて様々な競技で対戦、パンチラしたら即失格という名物企画「ミニスカート陸上2026」の後半戦を開催。前半戦では、田中とメンディーの活躍もありアイドルチームが大幅リードしていた。

芸人チームが巻き返しを目指して臨む後半戦、落ちてくるボールに走ってタッチする“ショットガンボールタッチ（5m）”に器械体操経験のあるマユリカ中谷が挑戦することに。

パンチラせずに、より遠くでボールタッチできれば勝利というもので、中谷は事前に「角度を計算して、うまく体をひねって見えないようにします」と作戦を宣言していた。

有田がホイッスルを吹くと、中谷が勢いよく走り出し、マットの手前にあるボタンを叩く。同時に脚立の上のスタッフからボールがリリースされ、中谷は手を前に伸ばしながら体ごとマットへダイブする。

中谷は滑り込みながらボールにタッチするが、勢い余ってスカートが完全にめくれ上がり、足を大きく開いたあられもない姿でマット上に転がった。

そんなベタ過ぎる“オールドスタイル”な大パンチラ芸に、全員思わず吹き出すも「おい！」「ちょっと待てよ」「ふざけんな」「見る価値もないよ！」とメンバーたちからクレームが殺到する事態に。

MCの有田は「もう古いんだって！やり方が」と険しい顔でダメ出しし、「もうスローにしなくていいから普通に見せてください。皆様も一応参考までにね」と言いながら、渋々と検証画面でパンチラを確認。

当然ながら、ど派手にパンチラした中谷の姿を確認すると、有田は「これですよ」と呆れ、「2000何年…10年ぐらい前？（この企画を）最初やったの。そん時は大爆笑よ、あれ」とボヤくと一同大爆笑。

さらに「もう古いね。こんなんやって。誰も笑いませんから、こんなん。まだiPhone 2の時代」とダメだしすると、中谷は「あれ（iPhone）3からなんですよ、あれ。3Gとかからなんです」と必死に抵抗し、笑いを誘っていた。

（くりぃむナンタラ）