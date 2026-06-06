【難解略語】「ABC兵器」が何の略か分かりますか？　人類が必ず知っておくべき恐ろしい兵器

突然ですが、「ABC兵器」が何の略か知っていますか？

アルファベットから推測して…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「原子・生物・化学兵器（Atomic/Nuclear ・Biological ・Chemical weapons）」でした！

「ABC兵器」の正式名称は、原子・生物・化学兵器（Atomic/Nuclear ・Biological ・Chemical weapons）です。

ABC兵器とは、通常兵器とは異なる特殊な大量破壊能力を持つ三種類の兵器の総称です。

「A」は原子（核）兵器を指し、核分裂や核融合の反応によって生じる莫大なエネルギーを破壊力として利用します。広島・長崎への投下が歴史上唯一の実戦使用例として知られています。

「B」は生物兵器を指し、炭疽菌やペスト菌などの病原体、あるいはそれらが産生する毒素を用いて人体に感染症や中毒を引き起こします。目に見えないため発見が難しく、感染が拡大しやすい点が特に危険とされています。

「C」は化学兵器を指し、サリンやマスタードガスなどの有毒化学物質によって人体を傷つけます。第一次世界大戦で大規模に使用されたことで、その残虐性が広く認識されました。

これら三種類はいずれも無差別に大勢の命を奪う可能性があることから、国際条約によって使用・開発・保有が厳しく禁じられています。現在も世界各国が協力してその廃絶に向けた取り組みを続けています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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