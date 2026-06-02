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大儲けする社長はこの計算ができる！衝撃の真実をお伝えします。

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公認会計士の市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「大儲けする社長はこの計算ができる！衝撃の真実をお伝えします。」と題した動画を公開した。数字に強い経営者の共通点と、一瞬で利益を計算する実践的な思考法について解説した。



市ノ澤氏はまず、数字に強い経営者の特徴として「P/L（損益計算書）を捨てる」という驚きの視点を提示する。P/Lばかりを重視すると、売上を増やしつつ税金を減らすことに固執してしまい、結果的に手元にキャッシュが残らず資金繰りが悪化する危険性を指摘。本当に重要なのはB/S（貸借対照表）であり、会社に残る利益とキャッシュの最大化に焦点を当てるべきだと語る。



また、成功している経営者は向上心が高く、毎日インプットする時間を作っていると言及。現代人は目で見る時間が奪われがちだが、家事や移動中などの「耳の可処分時間」を活用し、音声メディアで学び続けているという共通点を明かした。



さらに、数字に強い経営者は「一瞬で売上から利益までの計算ができる」と断言する。これは、経費を「変動費」と「固定費」に分ける「固変分解」によって自社の収益構造を正確に把握しているためだと解説。売上がわかれば限界利益が算出でき、そこから固定費を引くことで即座に利益を導き出せるメカニズムを図解を用いて説明した。



最後に市ノ澤氏は「数字に強い経営者になりたければ思考を止めず学び続けろ」と述べ、日々のインプットと正しい利益計画の重要性を強調して動画を締めくくった。