5月29日、YouTuber ヒカルが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、35歳の誕生日を報告する動画を投稿した。動画内で、交際中の恋人が “結婚願望” を漏らす場面があり、注目を集めている。

ヒカルは「大切な人たちと35歳の誕生日を過ごしました」と題した動画を公開。ヒカルの隣には、かねて注目を集めている彼女の姿が……。

「4月に交際を発表したインフルエンサー・加藤神楽さんと息子・ハクくんとともに、ホテルのレストランで食事しながら、今後の抱負などを語る内容でした。21歳の加藤さんは、2024年、一般男性と結婚し、翌年にハクくんを出産するも離婚。現在はハクくんとともに、ヒカルさんの家で同棲しています」（スポーツ紙記者）

動画内で、カメラを回すヒカルさんの兄の “まえっさん” こと前田晃一氏が「神楽ちゃんはここから先、ヒカルとどういう未来を描いてるんですか？」と質問する場面があった。加藤は「お兄さん、怖い」と冗談交じりに反応したあと、「もちろん、結婚したいなとは思います」と話した。

ヒカルとの食事の席で、結婚願望を口にした加藤の発言が注目を集めているが、Xでは

《神楽ありがとうって神楽さんの目を見て言ってやれよ》

《ヒカル側にその覚悟があるかでしょ》

など、ヒカルの反応にツッコミを入れる声が見受けられる。

「加藤さんが結婚について語っても、ヒカルさんは表情を変えず、食事を続けていました。続けて、ヒカルさんは『おれの年齢はもうそういう年齢やからな。神楽は若いけど』と自らの年齢を分析。恋人から “求愛” される形になったわけですが、ヒカルさんの少々クールな反応が気になる人もいたようです」（芸能記者）

ヒカルは、これまで女性アイドルや女優との交際を取りざたされてきた。2025年5月には、実業家「進撃のノア」と交際ゼロ日で結婚したが、同年12月に離婚している。今回の恋人との動向も注視されていたようだ。

「動画内で、ヒカルさんと加藤さんは交際して4カ月になると話していました。すでに同棲しており、ハクくんもヒカルさんに懐いているように見えます。加藤さんに結婚願望があることから、今後、ヒカルさんがハクくんの父親になる覚悟があるか問われているようです。

ノアさんと結婚していたころは、セクシー女優と合コンをして、お酒を飲んだノリでキスをするなど、派手に遊ぶ姿が認知されていました。それだけに、ヒカルさんの本気度が気になるところです」（同前）

13歳年下のシンママ恋人からの “求愛” に、ヒカルはどんな答えを出すのか。