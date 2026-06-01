2026年4月27日からNetflixで配信が始まった戸田恵梨香（37）の主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、番組部門の日本ランキングで日本1位を記録する大ヒットとなっている。「六星占術」と「大殺界」で一世を風靡した占い師・細木数子さんの波乱万丈の生涯を「事実に基づいた虚構」として描いた作品だ。※以下、ネタバレを含みます。ご了承のうえお読みください。

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島倉千代子さんと細木数子さんの「偶然の一致」

配信開始直後、SNSで視聴者から様々な感想が飛び交っているが特に驚きをもって語られているのが、ある「偶然の一致」だ。それは、ドラマで重要な存在として登場する昭和の大歌手・島倉千代子さんと細木数子さんの「命日が同じ11月8日」であるという事実。

視聴者たちは《日付が一緒なのは怖すぎないか？》《ゾワっとした》《因縁って本当にあるんだ》《島倉千代子の命日に細木数子も死去したなんて偶然ではない、連れて行ったんだよ》など、驚きの声が相次いでいる。

島倉さんは2013年11月8日に75歳で死去。そしてその8年後の2021年11月8日、細木さんが83歳で呼吸不全により亡くなった。

「島倉さんと細木さんの命日が同じ日で驚かれていますが、実は学年は違いますが誕生日も5日違いです。命日だけでなく、生年も近い2人に運命的なものを感じますよね」（芸能ライター、以下同）

ドラマ『地獄に堕ちるわよ』では、全9話のうち第6話から第8話にかけて、細木さんと島倉さんの関係が詳細に描かれている。三浦透子が演じる島倉さんは、吹き替えなしで歌唱シーンも披露し、情感豊かな演技で作品に彩りを添えた。

島倉さんと細木さん、2人の出会い

2人の出会いは1975年にさかのぼる。

島倉さんは知人に実印を貸してしまったことで連帯保証人にされ、借金が雪だるま式に膨れ上がり、当時は総額16億円ともいわれた。そこに現れたのが、赤坂でディスコを経営していた細木さんだった。細木さんは島倉さんの「後見人」として債務整理を買って出て“恩人”となるが、島倉さんの稼ぎから細木さんが搾取するような形で巨万の富を築いたといわれている。

島倉さんが不信感を募らせた結果、3年と持たずに袂を分かったというが、その後、2004年の晩秋に意外な形で再会を果たしている。

「『文春オンライン』の報道によると、当時、赤坂の高級中華料理店・花梨で歌手生活50周年を迎える島倉さんに対し『はいこれ、おめでとう』と現金300万円を渡したといいます。この行動はある種、細木さんのケジメのようなものを感じますが残念ながらネトフリでは再会シーンは描かれていないようでした」

昭和から平成にかけてテレビで圧倒的な存在感を示した細木数子さん。その名前を知らない若い世代にとっては、本作が「発見」となっている一方で、リアルタイムで細木さんのテレビ出演を見ていた世代にとっては、当時は語られなかった「裏側」を知る機会となっているだろう。

細木数子と島倉千代子という2人の女性が、昭和という時代を駆け抜け、恩讐を超えて再会し、そして同じ11月8日にこの世を去ったという“事実”がドラマに深みを持たせているのかもしれないーー。