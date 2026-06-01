◆米男子プロゴルフツアー チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日（３１日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）

３打差５位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、３ボギーの７１とスコアを落とし、通算８アンダーの１３位で大会を終えた。

今大会がＰＧＡツアー通算３００試合目だった松山はホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「悪くはないんだけど、ちょっとしたことで結果につながっていないという感じ」と振り返った。

３番で１・２メートルのパーパットがカップに蹴られボギーが先行した。４番パー３はティーショットをグリーン左に外し、２ホール連続でスコアを落として後退した。「いいところとそうでないところと、こういう上位で争っているときに気をつけないといけないことも分かってくると思う。もう少し時間がかかるかなという感じ」と口にした。

次週は２０１４年にツアー初優勝を遂げたメモリアル・トーナメント（４〜７日、オハイオ州ミュアフィールドビレッジＧＣ）。「最近タフになっているコースなので、しっかりと準備をして、今週良かったものを引き続き出していけるようにしたい」と意気込みを語った。

７０の中島啓太（フリー）は４アンダー２８位。ともに６９で回った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）はイーブンパーで５４位、久常涼（ＳＢＳホールディングス）は２オーバーで６６位。

ラッセル・ヘンリーが１２アンダーで並んだエリック・コール（ともに米国）とのプレーオフを制し、ツアー通算６勝目を飾った。