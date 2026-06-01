石井裕也が監督・脚本・編集を務めた池松壮亮主演映画『開戦前夜』の公開日が7月31日に決定し、あわせてキービジュアルと予告編が公開された。

参考：池松壮亮×石井裕也『シミュレーション ～昭和16年夏の敗戦～』NHK総合で8月放送決定

本作は、猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案として創作された2025年8月放送のNHKスペシャル『シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～』のドラマパート（前後編計98分）のテーマをより深く伝えるために138分の完全版として作られたもの。

1941年（昭和16年）4月。真珠湾攻撃の8カ月前。日本中のエリートたちが集められた「総力戦研究所」。 彼らー次世代を担う“ベスト＆ブライテスト”がデータから導き出したのは、アメリカに対する「圧倒的な敗北」という衝撃のシミュレーション結果だった。原爆投下以外のほぼすべてを的中させていた彼らの見解は、採用されることはなく日本は勝ち目のない戦いへと突き進んでいった。それは一体なぜなのか。国を灰燼に帰した“空気”の正体とは。

開戦前の1941年、秘密裏に集められた若きエリートたち。官僚・軍・民間から選りすぐられた、日本最高の頭脳を持つ彼らが命がけで導き出したのは、「日本必敗」という結論。しかし、その知略が積み上げた予測は、時代が放つ得体の知れない“空気”によって、跡形もなく呑み込まれていく。

主演の池松をはじめ、仲野太賀、岩田剛典、中村蒼、三浦貴大、國村隼、佐藤隆太、江口洋介、佐藤浩市らが出演する。

公開されたキービジュアルには、階級や立場を問わず集められた総力戦研究所のメンバーと、研究所の模擬内閣で内閣総理大臣の役割を担った、宇治田洋一（池松壮亮）の鬼気迫る表情が描かれている。

あわせて公開された予告編では、当時の近衛内閣と研究所の「模擬内閣」が同時に見せられ、「机の上で日米開戦か。これは面白いな」という東條英機のセリフが確認できる。

また、公開に際し、キャストとスタッフからコメントも到着した。

【コメント】●池松壮亮はじめて今作の脚本を読ませて頂いた時、知らなかった戦前の敗北の歴史を知り、脈が乱れ、息が詰まり、涙が止まりませんでした。2025年の戦後80年に、自分のできるすべてを今作に捧げたいと願い、毎日祈るように撮影現場に向かっていました。今作を凄まじい情熱と責任を持って作り上げてくれた石井裕也監督に、感謝と敬意を捧げます。そして大きな使命を共有し、共に闘ったスタッフ、キャストの皆様に心から感謝します。日々あり得ないことが起き続ける世界に、この映画が何が出来るのかを考え続け、映画の持つ小さな奇跡を信じ続けました。どうかたくさんの方にこの映画が届いてくれることを願っています。

●仲野太賀昭和16年と令和8年。時代も違えばテクノロジーも進歩し、我々の生活は当時とは何もかもが変わりました。しかし、今作への参加にあたり「総力戦研究所」の存在を知ったとき、過去と現在に共通するある種の「違和感」が浮き彫りになりました。当時、彼らが対峙していたのは、敵国以上に、抗うことのできない時代の奔流や同調圧力、そして得体の知れない「空気」そのものだったのかもしれません。戦後80年が経過し、社会情勢が不安定さを増す現在、今作が描く不穏さは、決して遠い過去の出来事とは思えないのです。

●岩田剛典海軍少佐の村井和正役を演じた岩田剛典です。個人的なことですが、僕の祖父は予科練に所属していましたので、宿命のようなご縁を感じながら参加させて頂きました。地上波放送では放送されていない未公開シーンを含め完全版の内容です。ぜひ劇場でお待ちしています。

●中村蒼戦後の我々が対米戦争は間違いだったと言うのは簡単ですが当時の『総力戦研究所』に所属していた方がその答えを出すのは相当な覚悟が必要だったと思いますし各自の情報と経験に基づき真剣に議論を重ねたと思います。正しい知識と情報を基に話し合い導き出した"日本必敗"という答えが"大和魂"というたった一言の精神論で緻密なシミュレーションが無視されて戦争へと進んでしまいました。どんなに正しい事を言ったとしても歴史の空気や流れには決して勝てないという事は様々な組織でもある事だと思うので共感出来る所は多々あると思います。多くの命が奪われてしまった出来事を忘れない為にも多くの方に届いてほしい作品です。

●三浦貴大撮影当時、全ての俳優が議論を交わし作品に向けて一つになっていたように思います。そういった面でも稀有な作品です。映画として公開されることになり、今、他人事ではなくなった戦争について再び考える切っ掛けになってほしいと強く願います。

●國村隼誰もが望んではいないであろう、はずの戦争が何故、起こってしまうのか……。この「開戦前夜」という作品には、かつて日本が辿った、戦争への道筋が描かれている。当時、世界から孤立していった日本には、本当に戦争という選択肢しか残されていなかったのだろうか。世界は、“あの時”に戻っているのではないかと思いたくなる様相で、だからこそこの作品は生まれ、いまここにあるのだろう。

●佐藤隆太今回、久し振りに石井監督と再会できた事が何より嬉しかったです。参加初日から石井組ならではの心地良くも鋭い緊張感が張り詰めた現場に、その場にいた役者たちが武者震いをしているようでした。あの場で生まれたひとつひとつの呼吸までもが伝わる様な、研ぎ澄まされた作品になっていると思います。多くの方に受け止めて頂きたいです。

●江口洋介開戦前夜、日米開戦に向けての沢山の書物に目を通し、総力戦研究所や陸軍省軍務局について学び、スタッフキャストと共にこの作品に魂をかけて望みました。静かに広がる同調圧力、後戻りが出来ない恐怖、身動きが取れない時代の空気は、現代にも通ずるものがあると感じます。何故日米開戦は起こったのか、沢山の命がなぜ失われたのか、是非、劇場で観ていただきたい作品です。

●佐藤浩市当時は国に阿る論調のあった新聞。それに踊らされアメリカを叩けと吠える民。一周回って、それを世論として看過できずにチキンレースに出ていく国。戦争という最大の人災が起きる不幸のトリニティが産み出される瞬間、それが開戦前夜。2度と繰り返してはならないと誰もが思っているのに世界の何処かで起きている戦争。日本は未来永劫、戦後でなければならない。

石井裕也（監督・脚本）日米開戦直前、日本社会に不気味に漂っていた「空気」は、確実に引き継がれて現代にも存在します。日本を代表するキャスト、スタッフと共に今この作品が作れたことの大きな意義を感じています。

●猪瀬直樹（原案）僕が『昭和16年夏の敗戦』を取材・執筆していたのは30代前半でした。総力戦研究所の研究生たちも30歳から35歳。だからこそ、自分がその場にいたらどうだったか、どう行動したかと自問しながら書くことができた。当時、第一期生は70代後半くらいになっていました。直に会って、日本が「空気」に負けた、生々しい瞬間を聞き取りました。彼らがどういう気持ちでいたのか、なるべく再現したつもりです。僕が描こうとしたのは単に「総力戦研究所がありました」ではなく「昭和16年夏の敗戦」という物語なのです。そして発表当時から40年以上を経て、石井裕也監督、池松壮亮さんら俳優陣が強い思いを持って映像化を実現してくれました。活字と映像表現は違いますから、脚色が加わることは充分ありえることです。原案作品のテーマをしっかり読み込んでいることが伝わる脚本だったので、僕としては満足です。日本の若き才能に感謝しつつ、「空気」ではなくファクトとロジックによる意思決定の重要性をこれからも訴えていきたい。戦後80年を超え、迷走する日本の未来のために。この映画の公開に期待しています。

（文＝リアルサウンド編集部）