◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第９３回日本ダービー・Ｇ１は３１日、東京競馬場で行われ、１番人気のロブチェンがゴール前での競り合いを制して史上２５頭目の皐月賞との２冠を達成した。２３年に生産された７９４４頭のサラブレッドの頂点に立ち、松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、１１度目の挑戦でダービージョッキーの称号を手にした。また、杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝も初制覇となった。

◆松山弘平騎手 １１度目の騎乗で初勝利。これまでの最高は２３年（ハーツコンチェルト）の３着。Ｇ１は本馬の皐月賞以来、今年３勝目で通算１１勝目。重賞も本馬の皐月賞以来、今年３勝目、通算５８勝目。

◆杉山晴紀調教師 延べ４頭の出走で初勝利。Ｇ１は本馬の皐月賞以来、今年２勝目で通算９勝目。重賞も本馬の皐月賞以来、今年３勝目で通算２９勝目。

◆ワールドプレミア産駒 初出走で初勝利。新種牡馬の産駒の勝利は２３年（タスティエーラ＝サトノクラウン産駒）以来３年ぶり９頭目で、２冠制覇は９４年（ナリタブライアン＝ブライアンズタイム産駒）以来、３２年ぶり３頭目（８４年以降）。Ｇ１は本馬の皐月賞以来、今年２勝目で通算３勝目。重賞も本馬の皐月賞以来、今年２勝目で通算３勝目。

◆馬主フォレストレーシング 初出走で初勝利。Ｇ１は本馬の皐月賞以来、今年２勝目で通算３勝目。重賞も本馬の皐月賞以来今年２勝目、通算３勝目。

◆ノーザンファーム 昨年（クロワデュノール）に続く通算１４勝目。Ｇ１はヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）以来、今年８勝目、通算２３５勝目（他にＪＧ１を３勝）。重賞は葵Ｓ（デアヴェローチェ）に続く今年３５勝目、通算９３９勝目。

◆関西馬 ２４年（ダノンデサイル）から３年連続で通算４７勝目。関東馬は４６勝。

◆単勝１番人気 昨年（クロワデュノール）に続く通算３７勝目。（記録はすべてＪＲＡ）