ワンコがお散歩中に歩かなくなってしまったので、「パパ帰って来るよ」と言ってみたら…？ワンコの愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で320万回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「天使やん」「癒される」「幸せのお裾分けをありがとう」といった声が寄せられています。

【動画：ムスッとした表情で動かなくなった犬→『パパ帰って来るよ』と言ったら…想像を超える『態度の豹変』】

お散歩拒否中に「パパ帰って来るよ」と言ったら…

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿されたのは、柴犬の「もも」ちゃんのパパさんに対する愛を感じる光景です。

ある日、ももちゃんはお散歩の途中で「もう歩きたくない」と座り込んでしまったそう。ママさんが「おいで。行こう」と声を掛けても、全く動こうとしません。そこで「パパ帰って来るよ」と伝えてみたら…？

ワンコの態度が豹変！

なんとももちゃんは「わんっ」と元気よく吠えながら立ち上がり、「そういうことは早く言ってよ～。さあ、帰ろう！」とばかりにママさんのもとに駆け寄ってきたとか。

なんでも「パパ帰って来るよ」や「パパが待ってるよ」は、ももちゃんの心と体を一瞬で動かすことができる魔法の言葉なのだそう。確かにももちゃんの態度の豹変っぷりは、魔法にかかったかのようです…！可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまいますね。

そしてそのままお家に向かって歩き出したももちゃん。パッと花が咲いたような笑顔と軽やかな足取りから、もうすぐパパさんに会える喜びが伝わってきて、見ているこちらまで嬉しくなります。

帰宅後、パパへの愛が爆発

その後、ももちゃんはノンストップでスタスタ歩き続けて、あっという間にお家に到着。その時、パパさんはすでにお家にいて、同居猫の「天」くんと寝転がってイチャイチャしていたそう。ももちゃんはパパさんの姿を見ると大喜びでダッシュし、お顔や手にじゃれついたり、くるくる回ったりして大はしゃぎ！

その暴れっぷりは、パパさんが「うわー、ちょっと待って～」と悲鳴を上げ、天くんが身の危険を感じて逃げ出すほどだったとか。パパさんのことが好きすぎて、愛が爆発してしまうももちゃん。あまりにも尊い光景は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「本当にパパが大好きなのね。喜びの表情が最高に可愛い」「言葉が通じていることが本当に素敵」「数ヶ月ぶりの再会なの？ってくらいの喜び様w」「突撃してて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」には、ももちゃんと3匹の猫さんたちの可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。