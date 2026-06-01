◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第９３回日本ダービー・Ｇ１は３１日、東京競馬場で行われ、１番人気のロブチェンがゴール前での競り合いを制して史上２５頭目の皐月賞との２冠を達成した。２３年に生産された７９４４頭のサラブレッドの頂点に立ち、松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、１１度目の挑戦でダービージョッキーの称号を手にした。また、杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝も初制覇となった。

皐月から一変中団からでも 高い、高い山の頂点に立った。直線で外に持ち出されたロブチェンは、松山が祈りを込めて振り下ろす右ステッキを受け、懸命に最後の力を振り絞った。絶え間ない鼓舞に応えるように、脚をいっぱいに伸ばして加速。ゴール寸前でパントルナイーフを頭差とらえ、８万４７３１人の大観衆の前で第９３代のダービー馬に堂々と輝いた。「着差はわずかでしたけど、勝ち取ってくれて、本当にロブチェンの強さだと思います」と鞍上。２３年に生産されたサラブレッド７９４４頭のナンバーワンだ。検量室前では両手を挙げて「ありがとうございます！」と、とびきりの笑顔。デビュー１８年目で待望のダービージョッキーの称号をつかんだ。

インタビューに臨んだ松山の目は潤んでいた。「まさか松山弘平がダービージョッキーになるなんて、本当に信じられない気持ちです。帰ってくる時、自然と涙がこみ上げてきて」。自らをうれしさで涙を流すことがあまりないと分析する。かつて感涙したのは、２０年に牝馬３冠を達成したデアリングタクトの秋華賞。「それ以上に興奮したなと思いました。これがダービーなのかなって。自分の中でも違った気持ちでしたね」。ホースマン皆が憧れる夢舞台。１１度目の挑戦で大レースを制した達成感が身を包み、目頭を熱くした。

逃げ切った皐月賞とはうって変わって、レースは中団から。思い描いていた位置取りとは違っても、決して慌てなかった。「ちぐはぐな競馬になった」と振り返る共同通信杯（３着）の唯一の敗戦を糧にし、リズムを崩さないことを第一に運んだ。向こう正面でバステールがまくってきたが、「少しペースが上がった気がしたので、このリズムなら問題ないなと思いました」。２冠がかかり、重くのしかかる重圧のなか冷静な判断が光った。

デアリングと同じ杉山晴調教師とのコンビ。同一馬でクラシック３冠、牝馬３冠を達成となれば騎手、調教師ともに史上初の快挙だ。「やはりこれだけ大舞台で（ともに勝つ）ということになると、不思議ですね」とトレーナーは感慨深げ。菊花賞・Ｇ１（１０月２５日、京都）の出走について明言を避けたが、オーナーサイドはクラシック最終戦へ前向きだ。「これで終わりじゃないので、次に向けて一緒にしっかり頑張っていきたいなと思います」と松山。視界の先には、３冠がはっきりと映っている。（山本 理貴）

◆ロブチェン 父ワールドプレミア、母ソングライティング（父ジャイアンツコーズウェイ）。栗東・杉山晴紀厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算５戦４勝。総獲得賞金は６億４０３２万円。主な勝ち鞍は２５年ホープフルＳ、２６年皐月賞（ともにＧ１）。馬主はフォレストレーシング。