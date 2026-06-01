サッカーW杯壮行試合

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。地上波放送では見慣れぬ光景が広がり、ネット上の視聴者を困惑させた。

日本にとって本大会前最後となった実戦。ルールは本番仕様となり、前後半のそれぞれ半ばから「ハイドレーションブレイク」と言われる飲水タイムが設けられた。試合は3分間中断。選手たちの給水時間に充てられる。

中継した日本テレビ系でもその様子が映されたが、直後に画面はCM映像へと切り替え。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」などの報道によると、FIFA（国際サッカー連盟）は放送局がCMを流すことを許可しているという。なお、スポーツチャンネル「DAZN」の配信では、CM映像は流れなかった。

試合中にもかかわらず、突然CMが差し込まれる異例の光景にネットは騒然。日本のサッカーファンからは「なんで試合中にCMやってるの？」「試合中にCM入るのすごい違和感ｗ」「は！？」「これからのサッカーは給水タイムにCMが主流になるか」といった驚きの反応が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）