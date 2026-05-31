俳優の伊勢谷友介が、爽やかな最新ショットを披露した。

３１日までに自身のインスタグラムを更新。「５／２９は誕生日でした。」と、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。「食事のつもりで着込んでみた、ディーゼルさんに頂いた、ダブルのタキシードのスリーピースセットアップ。生地の光沢感と染めが独特の深みを持たせている。タキシードスタイルにあえて、都会的なサンダルを合わせてみた。僕の大好きなブランド、＃ｄｅｌｕｘｅ＿ｊｐ のサンダル。スタッツがカッコいい。これは流石にサーフィンには履けないけれど、誕生日にめかし込むならバッチリなんではないだろうか？？？」とつづり、グレーのシャツにジャケット、パンツのシンプルコーデで、サンダルを履き、ポーズを決めて撮影。「『僕も半世紀を生きたことになり、残る命の使い道を改たに考えさせられる。資本主義の奴隷』にならざるを得ないにしても、『神の視点』を持って、『未来を創造』していきたいのだが、今を生きる大人は、その意識を持たないままに、無作為に生きる事は避けたい。人間は唯一、自分の命の使い方を考え、実行できる生物なのだから。与えられた舞台は大きい。そして動かし難いことは変わらない。」と続けた。

ショートヘアスタイルにフォロワーは「ずっと男前」「くーっ よくお似合いです やわらかな素材が夏らしくていいですね」「グレーのダブル似合うな」「さすがオーラ凄いです おめでとうございます」「ハッピーバースデー ますますイケオジに」「誕生日おめでとうございます 歳を重ねるごとにカッコよさが増してます」とほれぼれしていた。伊勢谷は２０２４年３月に公開された映画「ペナルティループ」に出演し、同作の舞台あいさつで約３年ぶりに公の場に姿を見せていた。