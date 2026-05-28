月足天音×松本かれんの美肌と美髪に欠かせないケア方法

お互いを「色ムラのないレタッチ済み肌」、「モッチモチの赤ちゃん肌」と評価し合う二人。その美肌と美髪に欠かせないケア方法を聞きました！

肌も髪もいつもツヤツヤのあまれん姉妹。仲良しだけど、美容モチベはまさに真逆で…。

── お互いの肌と髪について、どう思っていますか？

月足 改めて言うけど、かれんたんって本当に肌も髪もキレイだと思います。肌なんてもう、赤ちゃんみたいにモッチモチ！

松本 やったぁ〜♡

月足 これでほとんど何もケアしてないから意味わかんない（笑）。

松本 月足はとにかく白くて、シミとかくすみがない、すでにレタッチ済みみたいな肌。

月足 すごい褒め言葉！ 赤ちゃん肌とレタッチ肌（笑）。

松本 最高じゃ〜ん！（笑）

── では、肌悩みはない？

月足 でもかれんたん、実は乾燥肌だよね。手足とか特に。

松本 そう、顔以外はカッサカサで粉ふいてる！（笑） メイクさんに「お願いだからボディクリーム塗ってください」って3回くらいプレゼントされたもん。

── 普段、美容情報などはどこから仕入れていますか？

月足 メイクさんから教えてもらうことが多いですね。

松本 最近だと、ANLANの温冷機能があるかっさ美顔器とか。肌がめっちゃ引き締まるから、メイク前に必ずやってる。

月足 あと、定番だけどSBCPの生ミネラルミスト＋もメンバーみんな使ってるよね。リフトアップするし、髪にも使える。

松本 髪っていえば、月足は今の赤っぽい髪がめっちゃ似合うね！

月足 かれんたん、昔から私の髪が赤ければ赤いほど褒めてくれるよね（笑）。今回は赤が強すぎないように、ピンクみを足した感じにしてもらったの。

── ヘアケアはしていますか？

月足 普段はお風呂でシャンプー、トリートメント、ヘアマスクをして、その後にアウトバス（トリートメント）をつけて…。

松本 アウトバスって何？

月足 お風呂出てからつけるやつだよ（笑）。かれんたんの髪はめちゃくちゃ長いのに、すっごくキレイ！ 毛先のパサつきもなく、まとまっていてすごいよ。

── 松本さんが月足さんの美容面ですごいと思ったことは？

松本 あります！ この間、イベントで、みんなでハワイに行ったとき、月足は飛行機の中で顔にパックして寝てたんですよ。

月足 そう、ハイドロゲルマスクしてた。時間くらいのフライトだったんだけど、マスクしていると肌が乾燥しなくて済むんだよね。

松本 マスクって毎日してるの？

月足 毎日やるって決めちゃうと義務になって疲れそうだから、思い立ったときにしてる。

松本 なんかそれ、いい感じ！

月足 たくさん情報が入ってくるから、あれこれやりたくなるけど、やりすぎないのも大事だよね！

月足天音「インナードライケアに特に力を入れてます！」

肌があまり強くないので、攻めのケアよりも、守りのケアを心がけています。保湿力が高そうだったり、インナードライに効きそう、という美容液やクリームを探してみたり…。最近でいえば、26歳というまあまあいい大人になってきたんで（笑）、ついにSK-IIを使い始めました！ 肌がモチモチになって最高です。ほかに今のお気に入りは、AnuaのPDRNとヒアルロン酸の美容液や、AESTURAのアトバリア365クリーム。髪は、LOAのヘアオイルがどれもいい香りすぎてハマってます。なかでも、Water Waveが今いちばん大好き。髪につけるものはツヤ感なども大事ですが、香り重視です！

AMANEKI’s Favorite

1.「浸透する感じがすごくいいです！」。フェイシャル トリートメント エッセンス 160ml \23,100（SK-II TEL. 0120-02-1325） 2.「スワロフスキーとのコラボで、フローラル系の香りが好き」。LOA THE OIL Water Wave 100ml \16,500（JadeJapan TEL. 03-6804-2743）

月足天音

つきあし・あまね 1999年10月26日生まれ、福岡県出身。FRUITS ZIPPER赤色担当。RKBラジオ『あまねきのねえ、聞いて？（仮）』出演中。趣味はコスメ収集。愛称あまねき。

松本かれん「昔から固形石けんで毎日洗顔してます」

昔から顔の肌がめっちゃ強いんです。ニキビができたり荒れたりすることもほとんどなくて、理由を考えたんですけど、私、小さい頃から普通の固形石けんで顔を洗ってるんです。うちの家族も全員、洗顔は石けんで肌が強いので、そのせいかも、って思ってます。スキンケアはほかに、無印（良品）の化粧水と乳液で、メイクする前は乾燥さんのクリーム、以上。今の肌をキープできるように、ステージに出るときもできるだけファンデーションは塗りません。髪は暗めの色で「お嬢さま！」って感じを目指してるんですけど、悩みは前髪の寝癖がすごいこと！ メイクさんがいつも絶望してます（笑）。

MATSUKARE’s Favorite

1.「メイク前に必ず塗る必需品！」。乾燥さん薬用リンクルケアクリーム［医薬部外品］ 20g \1,210（BCL TEL. 0120-303-820） 2.「毛先までサラサラに♡」。ウルリス ピンクミー ウォーターコンク コントロール ヘアオイル 100ml \1,540（H2O TEL. 03-6384-5444）

松本かれん

まつもと・かれん 2002年3月28日生まれ、千葉県出身。FRUITS ZIPPERベビーピンク担当。音楽短大のピアノ専攻卒で、特技はピアノとドラム。愛称まつかれ、かれんたん。