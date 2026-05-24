スズキの「ちいさいFRスポーツカー」がスゴい！

国内外のモーターショーは、新型車だけでなく、新しいデザインや技術を取り入れたコンセプトカーが披露される場所でもあります。

ただし、発表されたすべての車が市販化されるわけではなく、中には開発途中でプロジェクトが終了してしまうものもあります。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさいFRスポーツカー」です！（12枚）

2002年の「東京オートサロン」で当時のスズキのモータースポーツ部門「スズキスポーツ」（現在はタジマモーターコーポレーション傘下のモンスタースポーツ）が発表した「隼（ハヤブサ）プロトタイプ」も、市販化が期待されながらも幻となった一台です。

どのようなモデルだったのでしょうか。

このプロトタイプは、全日本ジムカーナ選手権のDクラスで活躍していたレーシングマシン「フォーミュラ・スズキ隼」をベースに開発されました。

フォーミュラ・スズキ隼は、スズキスポーツ（現：モンスタースポーツ）が製造したマシンで、当時の世界最速バイク「GSX1300Rハヤブサ」の1299ccの4気筒高回転型エンジンをフォーミュラカーの車体に搭載していました。

レース会場でこの走りを見たファンから「公道を走れるモデルを作ってほしい」という要望が多く寄せられたことが、隼プロトタイプの開発が始まるきっかけとなったのです。

開発にあたっては、スズキ本社が公道走行に関するノウハウを提示し、スズキスポーツが設計を担当。ベースとなったマシンの高い走行性能とデザインをできるだけ活かすことが目標とされています。

車体とシャシにはスズキの純正パーツが組み合わされており、独自の設計でありながらコストを抑えた仕上がりになっていました。

隼プロトタイプの大きな特徴は、徹底した軽量化にあります。一般的な軽量スポーツカーの重さが1000kg前後であるのに対し、隼プロトタイプは約半分の550kgという軽さを実現。ボディサイズは全長3790mm×全幅1760mm×全高1100mmという低くワイドな形状です。

外観には乗り降りのしやすさを考えたガルウイングドアが採用され、ボディ素材にはカーボンファイバーを使用したFRPが使われています。

このスタイリングは、スズキスポーツの工場内にある風洞実験施設でテストを重ねて作られたもので、優れた空力特性を備えています。

ボディカラーには、コンパクトスポーツカーの「スイフトスポーツ」を思わせるイエローが選ばれました。

フロントに搭載されたGSX1300Rハヤブサのエンジンは、最高出力175馬力、最大トルク138Nmを発揮する高回転型のユニットです。

当時はリッターあたり100馬力を超えれば高性能といわれる中で、同エンジンはリッターあたり134馬力を記録。このエンジンで後輪を駆動し、軽い車体と組み合わせることで、鋭い加速と軽快なハンドリングを実現しています。

また、フレームの設計ではスズキの協力による衝突試験のシミュレーションや解析が行われ、公道を走るための安全性もしっかりと確保されていました。

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東京オートサロンの会場では、市販化の具体的な予定こそ決まっていなかったものの、来場者の反応を見るための調査が行われ、非常に高い評価を得ていました。

そのため発売への期待が高まりましたが、最終的にこの隼プロトタイプが量産されることはありませんでした。

スズキの二輪と四輪の技術を組み合わせた独自の試みは市販化に至りませんでしたが、その挑戦的な姿勢は今でもファンの間で語り継がれています。