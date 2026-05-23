日本代表の公式テーマソングとなった特別ユニットJI BLUEによる「景色」

日本代表の公式テーマソングとなった特別ユニットJI BLUEによる「景色」

日本サッカー協会（JFA）は5月21日、サッカー日本代表「最高の景色を 2026」の公式アンバサダーに就任したJO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」による公式テーマソング「景色」の特別映像を公開した。

「景色」のBGMと試合のハイライト映像を合わせたもので、ファンからは「景色BGMめちゃくちゃいいな〜」「かっこいい映像」と反響を呼んでいる。

北中米ワールドカップ（W杯）の大舞台へ向けて戦いを続ける日本代表を、さらなる熱量で後押しするための公式テーマソング。JI BLUEによる今回の楽曲「景色」を通じて、ファン・サポーターとチームが一丸となり、「世界一の追い風になろう」というメッセージが込められている。

公式SNSでは日本代表の魂を揺さぶるボリビア戦のハイライト映像とともに楽曲が公開され、大きな話題を呼んでいる。今回の発表に対して、SNS上では「景色BGMのハイライトめちゃくちゃかっこいい」「普通に感動してしまう」「景色めっちゃ良い曲」「ワクワクしてくる」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）