【シャトレーゼ】爽やかな味わいで初夏の暑さをリフレッシュ。期間限定の「レモンスイーツ」3つ

菓子専門店「シャトレーゼ」は、2026年5月15日から期間限定で、「レモンスイーツ」を全国のシャトレーゼ店舗で販売しています。

瀬戸内レモンを使用

だんだんと暑くなってきた初夏の今だからこそ食べたい、瀬戸内レモンを使った爽やかなスイーツが販売中です。

レモンならではのフレッシュな酸味の果汁や清々しい香り、果皮を使ったほろ苦いピールなど、レモンの魅力がギュッと詰め込まれたラインアップです。

・瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ

バニラがほのかに香るクレープ生地に、瀬戸内レモンを使ったレモンクリームやレモン果皮砂糖漬け入りレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねたクレープケーキです。カリカリ食感のキャラメルシュガーチップがアクセントになっています。

価格は1個453円です。

・瀬戸内レモンモンブラン

紅茶シロップを染み込ませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと、濃厚なレモンカードを合わせ、爽やかな瀬戸内レモンクリームで包んだモンブラン。ひと口ごとに、瀬戸内レモンの豊かな風味を堪能できます。

価格は1個421円です。

・レモンのフロマージュスフレ

フランス産クリームチーズを使用した、溶けるような食感のスフレチーズケーキに、コクのあるチーズクリームと爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを合わせたチーズケーキです。相性抜群のレモンとチーズの組み合わせを楽しめます。

価格は1個399円です。

いずれも8月末ごろまでの期間限定の商品です。

初夏を彩る爽やかなレモンスイーツを味わえるこの機会を見逃さないで。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部