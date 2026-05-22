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「日本人はぶつかる前から謝る」来日して驚いた配慮の文化と“音信不通”で縁を切るシビアな現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本に初めて住んでみた韓国人は日本をどう感じたのか？3つの衝撃」と題した動画を公開。工学博士のパクくんが、日本在住の韓国人OL・ジュヘさんを招き、日本生活で感じた「配慮の文化」と「人間関係のシビアさ」という対照的なカルチャーショックについて掘り下げた。



動画は、ジュヘさんが来日当初に驚いた「日本の配慮」の話題からスタート。駅員が車椅子の利用者を丁寧にサポートする姿や、電車内で他人に触れないよう互いに気を使う空間に感銘を受けたと語る。「韓国も迷惑をかけない文化はあるが、日本はその細部まで徹底されている」と分析し、「日本人はぶつかる可能性があるだけで謝る」と、その慎重さをユーモア交じりに表現した。さらに、電車に家の鍵を置き忘れた際、誰かが拾って駅に届けてくれたエピソードを披露。「韓国なら二度と戻らないと思った」と語り、見ず知らずの人が時間を割いて届けてくれた親切心に、「これほどまでに優しいのか」と衝撃を受けたことを明かした。



一方で、日本での生活で最も大変だったこととして「人間関係の終わり方」を挙げた。親しいと思っていた友人や恋人から、ある日突然連絡が途絶えたり、理由も告げられずに距離を置かれたりする経験に戸惑ったという。「どこで違和感を感じたのか分からないまま、フェードアウトされる」と、日本特有の察する文化や我慢強さが、関係の断絶においては冷たさとして映る側面に言及。「韓国人は不満があれば言って喧嘩別れすることもあるが、日本人は我慢して、ある日突然縁を切る傾向がある」と、両国のコミュニケーションの違いについてパクくんと共感し合った。



動画の最後には、航空会社での勤務経験を活かし、日本と韓国をつなぐマーケターになりたいという夢を語ったジュヘさん。「日本に来て一人で暮らすことで、自分自身が何を好きかを見つめ直すきっかけになった」と振り返り、文化的な違いや困難を含めても、日本での生活は自身の成長につながっていると笑顔で締めくくった。