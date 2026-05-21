松嶋尚美が、5月20日放送の『あさイチ』（NHK）に生出演。その“眉毛”とメイクに、視線が集中する事態となっている。

「この日の特集は“尿もれ”について。視聴者から寄せられたリアルな悩みや、1日1分でできる尿もれ体操、女性専門の泌尿器科への受診リポートなどが紹介されました」（芸能担当記者）

冒頭のVTRが終わり、スタジオに画面が切り替わると、松嶋に話が振られた。

「松嶋さんは、自分も『30代後半から尿もれ傾向があった』と経験談を明かし、出演者に共感を求めたり、女性泌尿器科医へ積極的に質問を投げかけたりしていました。また、夜中に何度もトイレへ行っていたことがあるとして『自分に言い聞かせたら、行く回数が減った』と独自の体験談も披露していました」（同前）

30代以上の女性の半数が経験するといわれる尿もれ。多くの共感を呼びそうな内容だったが、Xでは松嶋の眉に注目する声が続出した。

《松嶋尚美さんの眉毛がすごい角度で尿もれの話が入ってこない》

《松島尚美の眉毛おかしない?》

松嶋の“異変”について、美容雑誌編集者が語る。

「この日の松嶋さんは、眉毛がかなり吊り気味で、眉頭から眉山にかけての角度が強く、きつめの表情に見えていました。また、ベースメイクもかなり明るめで、顔の立体感が薄く見えた印象です。さらに、額を大きく出したヘアスタイルだったことで、顔の余白も強調されていました」

ふだんの松嶋は、前髪をおろした柔らかなヘアスタイルが多い。

「前髪があると、顔のまわりが自然にカバーされ、眉毛も平行寄りに見えるため、親しみやすい印象になるのですが、今回は“全部見せる”スタイルだったことで、メイクの強さがダイレクトに出てしまったのでしょう。しかも、角度をかなり強調した眉の描き方をしていたことで、いっそう違和感が際立って見えてしまったようです」（同前）

20日には『あさイチ』公式Instagramが更新され、鈴木奈穂子アナや宮本亞門らとの集合ショットが公開された。松嶋はその中で両手を顎の下に添え、満面の笑みを浮かべていたが、やはり眉は、ひときわ目立っていた。