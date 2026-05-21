【静岡県で泊まってよかった】「リゾナーレ熱海」は全室オーシャンビューの非日常リゾート。子どもも大人も遊びつくせる滞在型ホテル
茨城県在住・32歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、静岡県の「リゾナーレ熱海」です。
※以下の情報は2026年5月20日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼まずは全室オーシャンビューの客室で旅の始まりを
チェックインを済ませてまずはお部屋へ。全客室はいずれもオーシャンビューで熱海市街と相模湾を一望できます。Wi-Fiは全客室・共用エリアで無料、6歳までの子供は定員と同数まで添い寝が可能なので、家族での滞在も安心です。広い窓いっぱいに広がる海を眺めながら、まずは旅の疲れをゆっくりと癒しましょう。
▼海と一体になる「プール」でリゾート気分を満喫
●回答者コメント
「室内プールがあり、子どもも大人も楽しめることです。とても広いし、水着もレンタル可能で手ぶらでokです」
お部屋で寛いだ後は、水着に着替えて「プール」へ。心地よい温度が保たれた室内プールは通年利用が可能で、広がるガラス窓からは目線の高さで海が一望でき、まるで海と一体になったような開放感を味わえます。小さな子どもも安心して楽しめる幼児用プールも併設されているため、家族みんなで水遊びを満喫できる空間です。予約不要・無料で利用できるので、思い立ったときに気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイント。
▼プールでひと泳ぎした後は、館内アクティビティで親子そろって夢中に
●回答者コメント
「子供が楽しめるアクティビティがあることです。ロッククライミングやキーホルダー作りの体験、ボールプールなど」
プールで遊んだ後は、館内アクティビティへと足を運びましょう。花火をイメージしたデザインの巨大クライミングウォールに挑戦できる「親子の北壁 クライミングウォール体験」（4歳以上・要予約・無料）では、クライミングの神髄と楽しさを体験できます。さらに「キッズルーム」には、眼下に海を見渡せるボールプールやクライミングウォールが設置されており、夕食までの時間もあっという間に過ぎてしまいます。
▼「スタジオビュッフェ もぐもぐ」で海の幸の夕食を堪能
●回答者コメント
「バイキング料理が美味しかったことです。熱海周辺で採れた魚やお肉など新鮮で美味しいものを味わえた」
一日たっぷり遊んだ後は、お腹を空かせていざ夕食へ。「スタジオビュッフェ もぐもぐ」は、2026年2月にリニューアルしたばかりのビュッフェレストランで、「目前料理」「キッズパティシェ」など、ライブ感と体験を楽しめる空間です。「海」をモチーフにした店内では、海の幸・旬の食材・お子様メニューまでバランスよく取り揃えており、大人も子どもも美味しく楽しく堪能できます。
所在地：静岡県熱海市水口町2-13-1
交通手段：JR東海道新幹線「熱海駅」より無料送迎バス20分
▼料金
大人1名：2万3150円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：12:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月20日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「リゾナーレ熱海」は子どもが夢中になる体験が満載。海を一望する室内プールやビュッフェも魅力茨城県在住・32歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、静岡県の「リゾナーレ熱海」でした。・宿泊した部屋：ビューバスデラックス
チェックインを済ませてまずはお部屋へ。全客室はいずれもオーシャンビューで熱海市街と相模湾を一望できます。Wi-Fiは全客室・共用エリアで無料、6歳までの子供は定員と同数まで添い寝が可能なので、家族での滞在も安心です。広い窓いっぱいに広がる海を眺めながら、まずは旅の疲れをゆっくりと癒しましょう。
▼海と一体になる「プール」でリゾート気分を満喫
●回答者コメント
「室内プールがあり、子どもも大人も楽しめることです。とても広いし、水着もレンタル可能で手ぶらでokです」
お部屋で寛いだ後は、水着に着替えて「プール」へ。心地よい温度が保たれた室内プールは通年利用が可能で、広がるガラス窓からは目線の高さで海が一望でき、まるで海と一体になったような開放感を味わえます。小さな子どもも安心して楽しめる幼児用プールも併設されているため、家族みんなで水遊びを満喫できる空間です。予約不要・無料で利用できるので、思い立ったときに気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイント。
▼プールでひと泳ぎした後は、館内アクティビティで親子そろって夢中に
●回答者コメント
「子供が楽しめるアクティビティがあることです。ロッククライミングやキーホルダー作りの体験、ボールプールなど」
プールで遊んだ後は、館内アクティビティへと足を運びましょう。花火をイメージしたデザインの巨大クライミングウォールに挑戦できる「親子の北壁 クライミングウォール体験」（4歳以上・要予約・無料）では、クライミングの神髄と楽しさを体験できます。さらに「キッズルーム」には、眼下に海を見渡せるボールプールやクライミングウォールが設置されており、夕食までの時間もあっという間に過ぎてしまいます。
▼「スタジオビュッフェ もぐもぐ」で海の幸の夕食を堪能
●回答者コメント
「バイキング料理が美味しかったことです。熱海周辺で採れた魚やお肉など新鮮で美味しいものを味わえた」
一日たっぷり遊んだ後は、お腹を空かせていざ夕食へ。「スタジオビュッフェ もぐもぐ」は、2026年2月にリニューアルしたばかりのビュッフェレストランで、「目前料理」「キッズパティシェ」など、ライブ感と体験を楽しめる空間です。「海」をモチーフにした店内では、海の幸・旬の食材・お子様メニューまでバランスよく取り揃えており、大人も子どもも美味しく楽しく堪能できます。
詳細情報▼アクセス
所在地：静岡県熱海市水口町2-13-1
交通手段：JR東海道新幹線「熱海駅」より無料送迎バス20分
▼料金
大人1名：2万3150円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：12:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)