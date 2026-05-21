波状ポテットにビターチョコたっぷり！ ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」

記事ポイント ブルボンの「じゃがチョコグランデミニビター」が2026年5月26日（火）に期間限定発売波状のひとくちサイズポテトスナックにカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で購入できます ブルボンの「じゃがチョコグランデミニビター」が2026年5月26日（火）に期間限定発売波状のひとくちサイズポテトスナックにカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で購入できます

ブルボンから、夏でも食べやすいビターチョコレートをポテトスナックにたっぷりとかけた新作が登場します。

甘じょっぱい組み合わせが特徴のひとくちサイズのチョコスナックで、2026年5月26日（火）に期間限定で全国発売されます。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」





商品名：じゃがチョコグランデミニビター内容量：32g発売日：2026年5月26日（火）全国発売販売チャネル：コンビニエンスストア・量販店・ドラッグストア・小売店・売店など価格：オープンプライス賞味期限：8カ月

「じゃがチョコグランデミニビター」は、波状のひとくちサイズポテトスナック生地に、カカオ香るビターチョコレートをたっぷりとコーティングした甘じょっぱ系チョコスナックです。

甘さ控えめのビターチョコレートとポテトの塩味が絶妙にマッチしており、カップタイプの「じゃがチョコ」に比べてチョコレートを贅沢にかけた仕上がりになっています。

32gの小さなパッケージで携帯性に優れており、外出先でもひとくちずつつまみやすいサイズ感です。

賞味期限は8カ月で、コンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなど幅広いチャネルで購入できます。

夏向けビターチョコの甘じょっぱい味わい

波状に成形されたひとくちサイズのポテトスナックの表面全体に、カカオ香るビターチョコレートが均一にコーティングされています。

暑い季節でも食べやすいようにビターチョコレートを採用しており、甘さを抑えた大人向けの味わいが特徴です。

ポテトの塩味がビターチョコレートの苦みと甘みを引き立て、食べ飽きない”甘じょっぱ系”のバランスに仕上げられています。

オフィスのデスクでひとつまみ、外出時のバッグの中に忍ばせるなど、日常のちょっとした場面で活躍するサイズ感です。

期間限定品のため、販売終了後は購入できなくなります。

賞味期限8カ月・内容量32gとコンパクトで、まとめ買いにも向いています。

甘さ控えめのビターチョコとポテトの塩味が楽しめる「じゃがチョコグランデミニビター」は、5月26日（火）から全国のコンビニエンスストアや量販店などで販売されます。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「じゃがチョコグランデミニビター」はいつまで購入できますか？

A. 期間限定発売のため、販売終了時期は公式から案内されます。

発売日は2026年5月26日（火）です。

Q. カップタイプの「じゃがチョコ」との違いは何ですか？

A. 「じゃがチョコグランデミニビター」は携帯性に優れたパッケージで、カップタイプに比べてチョコレートを贅沢にかけた仕様になっています。

また、ビターチョコレートを使用しているため甘さ控えめで夏でも食べやすい仕上がりです。

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