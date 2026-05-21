◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間21日、ペトコ・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が1番投手兼DHとして先発出場。4登板ぶりの投打二刀流となり、打っては初回表に先頭打者本塁打で自らを援護するなど躍動。投げては5回無失点と好投し、勝ち投手の権利を得てマウンドを降りました。

大谷選手は初回表の攻撃で先頭打者として打席に立ち、初球をセンター方向へフェンスオーバーの一撃を放ちます。直後のマウンドでは、1死からミゲル・アンドゥハー選手に11球粘られますが、最後は空振り三振に仕留めるなど2つの三振を奪い、三者凡退に打ち取ります。

2回と3回も三者凡退とした大谷選手は、4回にヒットと四球で一死一、二塁のピンチを招きますが、後続を打ち取ってこの回も無失点で切り抜けます。

5回は先頭から二者連続でヒットを許すと、その後一死満塁のピンチを招きます。しかしこのピンチで対峙したフェルナンド・タティスJr.選手を1球でダブルプレーに打ち取り、このピンチをしのぐと、雄叫びをあげて気迫を見せました。

大谷選手は5回を投げきったところで88球に達し降板。被安打3、奪三振4、無失点で、防御率0.73と向上させました。

勝ち投手の権利を得ての降板となりましたが、規定投球回に届きませんでしたが、依然として他を圧倒する成績を維持しています。