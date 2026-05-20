ベッツがホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」で言及

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手として防御率0.82を誇るなど好投を続けている。特に切れ味鋭いスイーパーは球界を席巻し大谷の代名詞の1つともなっている。これについて同僚のムーキー・ベッツ内野手は「ちょっと不公平だなって思うよ」と苦笑しながら、称賛の声をあげている。

ベッツは米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」公式YouTubeで公開されている、自身がホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」に登場した。ゲストには大谷のエンゼルス時代の同僚であるジョー・アデルを迎えた。

ベッツは、大谷の投球について、「今エグい活躍をしているよね。特に最近は。君はずっとショウヘイの投球を見てきたわけだけど、ショウヘイのピッチングについてどう思う？」と、エンゼルス時代の投球を見守ってきたアデルに質問した。

アデルは「ショウヘイについて僕がすごいと思うのは、『こうしたい』って決めたら、本当にそれをやってしまうところなんだよ。春季キャンプに来る選手って、『今年はこれをやる』とか色んなアイデアを持ってくるんだけど、実際にそれを形にできる人は多くない。でもショウヘイは、本当にやってしまう」と、その“凄味”を明らかにしている。

その例として「数年前、初めてスイーパーを試し始めた時を覚えてるんだけど。みんなで『おっ？』って感じだったけど、今じゃ球界最高クラスのスイーパーの一つになってる。ほんと信じられないよ」と、今や大きな武器となっているスイーパーに言及。「物事をやり遂げる時の、彼の粘り強さと強引なくらいの推進力はすごくて、本当に圧倒的な存在だったよ」と振り返った。

これを受けてベッツは、「時々ちょっと不公平だなって思うよ」と苦笑。「よく『本気でやれば何でもできる』って言うだろ？ 多くの場合、それは本当なんだけど、メジャーリーグではそんな簡単な話じゃない。『よし、スイーパーを投げよう』って決めて、リーグで最高の投手になるなんて」と、大谷の異次元さについて言及した。

アデルも「ブルペンで1回投げただけで次の試合に出て8回無失点とか…」と同調。ベッツも「…なんて普通はできない」と続けると、「でも彼にはそれができちゃうんだよ。たぶんショウヘイは、人生のルールそのものが僕たちとはちょっと違うんだと思う。でも、それはそれで最高だよ。僕のチームにいてくれて良かったよ」と、改めて大谷を絶賛していた。



（THE ANSWER編集部）