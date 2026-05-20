“財閥令嬢”K-POPアイドル・アニー、米名門コロンビア大学を卒業！卒業式ライブ映像でキャッチ

K-POPグループALLDAY PROJECTのメンバーであり、新世界グループ創業家3世としても知られるアニーが、アメリカの名門・コロンビア大学の卒業式でキャッチされた。

5月19日（現地時間）、米ニューヨークで開催されたコロンビア大学の卒業式のライブ映像に、アニーの姿が映っていた。

【写真】アニー、清楚な卒業ガウン姿

アニーは、大学のシンボルカラーである水色の卒業ガウンに学士帽を合わせ、明るい表情でカメラに向かって手を振った。

（写真左＝アニーInstagram、右＝SNS）

なお、アニーは新世界グループのイ・ミョンヒ総括会長の孫であり、チョン・ユギョン新世界会長の長女として知られる人物。2025年6月に男女混成グループALLDAY PROJECTのメンバーとしてデビューした。アニーはアイドルデビューに反対していた家族を説得するためコロンビア大学に入学し、美術史学と視覚芸術学を専攻した。

デビュー後に休学していた彼女は今年2月に復学し、芸能活動と学業を両立していた。無事に卒業を果たしたアニーと、ALLDAY PROJECTの完全体でのカムバックに関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学した。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。