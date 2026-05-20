「綺麗なお姉さんになっててびっくり」元人気子役、24歳の姿に「同一人物って信じてくれなそう」の声！
俳優の松田杏咲さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在と10年前の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】元人気子役・松田杏咲の現在の姿
この投稿には「めちゃくちゃ美人さんになってて大横転」「綺麗なお姉さんになっててびっくり」「可愛くなりすぎじゃないか!?」「同一人物って信じてくれなそうなぐらいの変わりっぷり」「もう10年も経つの!?」「めっちゃ世代で見てたから感動」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】元人気子役・松田杏咲の現在の姿
「めちゃくちゃ美人さんになってて大横転」子ども向け番組『シャキーン！』（NHK Eテレ）に16代目桃太郎モモエとして出演していた松田さん。投稿では「モモエ、24歳になりました」と、誕生日を迎えたことを報告し、2枚の写真を公開しました。1枚目は現在の姿、2枚目は「ちょうど10年前」の姿です。かわいらしい子どもだったのが、美しい大人の女性に変化を遂げています。
Instagramも更新松田さんは18日、自身のInstagramを更新。「24歳！！ お祝いしてくれたみんな、ありがとう」とつづり、バースデーケーキを持つソロショットを公開しました。こちらにも「すっかり大人の女性になってしまって」「シャキーンの頃からだいぶ変わりました」といった反響が寄せられています。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)